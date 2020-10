Numeri ancora in aumento: 39 positivi a Bitonto, 7 a Mariotto, 5 a Palombaio

Numeri di contagio da coronavirus ancora in aumento nella nostra città. Il sindaco Michele Abbaticchio snocciola le nuove informazioni pervenute tramite pec dalla Prefettura di Bari: 39 positivi a Bitonto, 7 a Mariotto, 5 a Palombaio. Una sola persone è ricoverata in ospedale. Dai nuovi numeri è possibile riscontrare, afferma in seguito Abbaticchio, che 15 sono adolescenti 2 sono bambini con alcune famiglie numerose contagiate in tutti i suoi componenti..

Abbiamo notato che tra questi ci sono diversi bambini perché queste situazioni stanno maturando nelle scuole, a lavoro e in famiglia: le statistiche in merito parlano chiaro.

“La situazione potrebbe peggiorare nei prossimi giorni in quanto nei comuni limitrofi ci sono situazioni che stanno manifestando parecchi ricoveri: non è più il tempo di sottovalutare il virus”, afferma Abbaticchio.

“La villa comunale verrà chiusa alle ore 21 – continua il primo cittadino – perché statisticamente nelle fasce serali si riscontrano assembramenti e non abbiamo forze dell’ordine per garantire la sicurezza. Nel giorno della commemorazione dei defunti, 2 novembre, in accordo con le autorità religiose, non ci saranno celebrazioni nei cimiteri ma questi resteranno comunque aperti. Stabiliremo un numero massimo di persone, in collaborazione anche con le associazioni di protezione civile”.

Un dipendente della biblioteca comunale ha accusato questa mattina sintomi riconducibili al coronavirus e il sindaco ha quindi predisposto la chiusura dell'intera struttura ubicata nel centro storico.