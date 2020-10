Aggiornamento dati contagi: 59 positivi in totale in città. Abbaticchio: 'Critico con ultimo Dpcm'

Nuovo aggiornamento dei dati relativi al numero di contagi da coronavirus nella nostra città, come sempre i dati sono stati enunciati dal sindaco Michele Abbaticchio: 48 positivi a Bitonto, 6 a Mariotto, 5 a Palombaio.

Poi il primo cittadino analizza i numeri in modalità più analitica: “Più del 30% sono relativi a ragazzi dai 12 ai 25 anni, il 50% è racchiuso in nove famiglie: ciò significa che il virus non si è ancora trasmesso in modo trasversale nella nostra comunità”.

Quindi Abbaticchio si sofferma brevemente sull’ultimo Dpcm emanato in giornata dal presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte, con ulteriori restrizioni valide fino al 24 novembre: “Non sono d’accordo con la chiusura di locali alle 18, delle palestre, dei centri sportivi – afferma Abbaticchio – ma resto un rappresentante dello Stato e mi trovo obbligato ad applicare la normativa, così come a trovare delle soluzioni, ad esempio per avere risultati dei tamponi quasi in tempo reale”.

“Secondo l’ultimo Dpcm, l’asporto è consentito sino alle ore 24 mentre non c’è limite di orari per il servizio a domicilio. Incomprensibile per me non dare limitazioni soltanto ai bar delle stazioni di servizio”, conclude Abbaticchio.