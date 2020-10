Soci della cooperativa Produttori Olivicoli di Bitonto chiedono la messa in sicurezza della sp 231

Trecento firme per chiedere al Comune e alla Città Metropolitana di Bari interventi urgenti per consentire agli agricoltori di lavorare ogni giorno in sicurezza.

I soci della cooperativa Produttori Olivicoli di Bitonto si organizzano e, nei giorni scorsi, hanno dato il via ad una sottoscrizione per rafforzare una serie di richieste da avanzare alle istituzioni per provare a risolvere problemi atavici di viabilità e sicurezza.

Gli agricoltori, impegnati in questi giorni con la nuova campagna olearia appena cominciata, chiedono prima di tutto la pulizia delle piazzole spartitraffico infestate di erba alta che impediscono la visuale in entrata e in uscita dalla sp231.

Sempre sulla strada provinciale, gli agricoltori chiedono al Sindaco Abbaticchio e al Sindaco della città metropolitana di Bari, Antonio Decaro, un’adeguata viabilità di servizio tra Bitonto e Terlizzi e un accesso più sicuro dalla sp231 alla città, con un sistema di illuminazione che consenta agli agricoltori di superare l’incrocio senza rischi evitando numerosi incidenti, anche gravi, che si sono registrati in questi anni.

Nel documento, che sarà presentato nei prossimi giorni, viene ribadita anche l’importanza strategica del ponte sulla sp231 che giace da anni in completo stato di abbandono.

“Vogliamo smuovere le acque calme della politica per consentire ai nostri soci e a tutti gli agricoltori di lavorare con serenità e tranquillità - spiega il Presidente della Cooperativa, Giuseppe Siragusa -. Ci auguriamo che comune e città metropolitana intervengano presto, innanzitutto per pulire le aree e illuminare adeguatamente l’incrocio e poi programmando interventi strutturali non più rinviabili”.