Genitori entrambi positivi e ricoverati, bimba resta sola. L'amarezza di Abbaticchio

"Covid, sei la cosa più schifosa e viscida che abbia mai conosciuto".

Comincia così il post pubblicato questo pomeriggio dal sindaco Michele Abbaticchio.

Che spiega: "Da stamattina sono morto dentro pensando a una bambina che hai lasciato sola, con entrambi i genitori positivi ricoverati.

Stasera, fortunatamente, la bimba sarà di nuovo in compagnia di suoi parenti e, decorso il contagio, tra le braccia di sua madre.

Questa piccola concittadina è uguale a mia figlia, alle vostre.

Volevo farvi sapere quanto dolore custodiamo quotidianamente, prima che decidiate di ridere e deridere quanto sta accadendo.

Non è un complotto misterioso.

È una bestia malvagia che divora polmoni e anima.

Mettendo tutti in un angolo lontano, in una solitudine di una terra, improvvisamente, straniera per chiunque voglia abitarla".