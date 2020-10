Coronavirus: altri 10 positivi a Bitonto, ora il totale arriva a 75

Sale ancora il numero dei positivi da coronavirus tra Bitonto e le frazioni di Palombaio e Mariotto. Come da comunicazione del sindaco Michele Abbaticchio, l'incremento è stato constatato in altre 10 unità, arrivando così ad un totale di 75 positivi.

"Ieri mi ha scritto una ragazza di 27 anni, nostra concittadina, positiva al Covid - è il posto pubblicato dal primo cittadino su Facebook -. Anche se si sta curando a casa, i dolori sono molto forti e lei ha paura con i suoi genitori. Vi dico questo perché sono arrivati i nuovi dati. Non si legge più il dato esclusivamente dedicato ai ricoveri, si confermano due dati: aumento di altri 10 casi positivi in Città e, tra loro, il 30% sono ancora giovani under 27 anni".

"Lasciate stare le chiacchiere sui social e le fake news - è l'appello di Abbaticchio -. Ascoltate il dolore intorno a voi, guardandolo negli occhi. E saprete la verità da che parte sta".