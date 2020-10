San Leone Magno, sabato la veglia di preghiera "La notte dei Santi"

Sabato 31 ottobre alle 20, presso la comunità parrocchiale di San Leone Magno si terrà l'evento "La notte dei Santi".

In un tempo segnato dalla paura e dalla tristezza la parrocchia vuole organizzare una serata dedicata alla santità.

"Un momento nel quale fermarsi a riflettere sulla nostra vocazione alla santità, sulla bellezza di un cammino che non è noioso, che forse non darà ricchezza e potere, ma che ci fa arrivare molto più in alto. Il Levitico: “Siate santi, perché io, il Signore, Dio vostro, sono santo” è quindi una chiamata alla santità, la nostra, un comando a capire cosa significa per noi oggi essere Santi. Ci faremo guidare dai Santi che ci parleranno del loro cammino, un percorso che ha permesso di rispondere SI alla chiamata particolare del Signore e alla quale tutti noi siamo invitati. Nell’incertezza del tempo Gesù ci dice: “Coraggio, non abbiate paura”", spiega il parroco fra Leonardo Civitavecchia.

A concludere la veglia ci sarà fra Michele Perruggini con una intensa meditazione sulla Santità e presentazione del Calendario-Santorale 2021.

INFO: fraleonardo2017@gmail.com - facebook: San Leone Bitonto