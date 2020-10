Coronavirus, nelle ultime ore 8 nuovi casi e un decesso

Nuovi aggiornamento dei numeri relativi ai contagi da coronavirus nella nostra città.

A Bitonto il numero di persone positive sale a 71, mentre 7 sono a Palombaio e 5 a Mariotto, per un totale di 83 positività. Inoltre c’è da riscontrare un decesso a causa del covid: si tratta di una donna 70enne, ricoverata in ospedale già da tempo.

Quasi la metà dei positivi, 32 persone per l'esattezza, risultano contagiate in nuclei familiari comuni (14 famiglie). Non si ha più un numero dedicato ai soli ricoverati.