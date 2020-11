Manutenzione straordinaria nei cimiteri di Bitonto e frazioni per la ricorrenza dei defunti

Il cimitero di Bitonto s'illumina in vista della ricorrenza dei defunti. La ditta Desi srl ha provveduto alla verifica e all'adeguamento degli impianti elettrici esistenti, realizzando in modo provvisorio l’illuminazione ambientale di alcune aree esterne e delle Confraternite. Installata anche una quarantina di faretti led. Si lavora intanto per la consegna delle edicole di recente costruzione nell'area nuova.



Nel cimitero della frazione di Palombaio è stato rilevato un guasto su una delle linee. Guasto risolto anche grazie all'intervento tempestivo della delegata uscente Lisa Nuzzo.

Diversi intoppi di varia natura sono stati affrontati nel cimitero di Mariotto, in attesa di provvedere alla nuova pavimentazione e all'atteso restyling di chiesa e servizi igienici.

Per onorare i defunti, nei cimiteri del centro urbano e delle frazioni sono stati realizzati interventi di manutenzione soprattutto del verde, con la sistemazione di piante e fiori nelle aiuole.



Lo rende noto, in un post, l'assessora ai Servizi cimiteriali Marianna Legista, ricordando che il programma per le celebrazioni di domani subirà una variazione rispetto agli anni passati. «Per quanto riguarda le messe – scrive – in accordo con i parroci delle chiese abbiamo deciso di non tenere la consueta messa all’interno dei cimiteri sempre molto partecipata, ma di aggiungere nel programma della giornata di ciascuna chiesa la celebrazione di una messa dedicata ai defunti. Questa soluzione consentirà di evitare qualsiasi forma di assembramento all’interno dei cimiteri, nel rispetto delle vigenti norme anti Covid».

Per agevolare e diluire l’afflusso dei cittadini ai cimiteri è stata programmata l’apertura con orario continuato dalle 7 alle 17.30 per il cimitero di Bitonto (fino al 4 novembre) e dalle 8 alle 17.30 per i cimiteri di Palombaio e Mariotto (fino al 2 novembre).