Ecco i tre capi must have della stagione: quelli che non possono assolutamente mancare nel guardaroba di ogni donna.





1. Animalier

Sarà un autunno-inverno decisamente "animalier"! Sì, parliamo proprio delle stampe leopardate, maculate, pitonate e zebrate che ci accompagneranno nei mesi a venire regalando quell'aspetto un po' wild ma al tempo stesso super glam ai nostri look.

Da indossare per dare un'immagine di sé fuori dal comune, senza passare inosservate, e al tempo stesso per sentirsi più sicure.





2. Foulard

Decisamente versatile, può essere indossato e annodato in infiniti modi: attorno al collo, utilizzato come copricapo, top o cintura e per adornare in modo lussuoso la propria borsa. La moda degli anni Cinquanta e Sessanta suggeriva d'indossarlo per ogni occasione: per esempio era d'abitudine portarlo sulla testa annodato sotto il mento abbinato a un paio di occhiali da sole, come Audrey Hepburn, Grace Kelly, Chaterine Deneuve e la first lady Jacqueline Kennedy Onassis.

È proprio adatto a tutte ed è un regalo sempre apprezzato, che lo riceva una donna di 80 anni o una ragazza giovanissima. Libera scelta a colori e fantasie!







3. Bermuda



I nuovi pantaloni da avere quest'anno sono i bermuda. La donna si appropria sempre di più del guardaroba maschile e fa dei bermuda la sua nuova uniforme. I bermuda si portano a completo con le giacche blazer, per una nuova evoluzione del tailleur pantalone.

Sceglieteli in denim deluxe e a quadri, per una proposta nuovissima da abbinare con monocolore pastello.







Nota biografica

Loretta Valentino, classe 1980, sin da piccola coltiva la passione per la moda trascorrendo ore a disegnare figurini. Dopo la maturità scientifica e il diploma di laurea in Scenografia e costume, si trasferisce a Milano per specializzarsi in Scenografia cinetelevisiva lavorando per famosi film e cortometraggi. Al suo rientro a "casa" si rende conto che la sua vera passione è la cura dell'immagine femminile, per aiutare ogni donna ad accrescere la propria autostima. Nasce così la boutique donna Suite43 nel 2010, proprio in un momento di forte crisi nel settore abbigliamento. Obiettivo: diffondere stile, carica ed energia a tutte le clienti.