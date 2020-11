Volontari al lavoro per ripulire la via Francigena

Si è svolta ieri la prima operazione di pulizia della via Francigena, direttrice via Traiana, a Bitonto.

L’idea, partita dal Comitato della Via Francigena del Sud, ha visto la collaborazione della SANB e dell’associazione ecologista Fare Verde Bitonto, a cui si sono aggiunti il Comitato Ambiente è Vita, Inachis Bari e alcuni cittadini.

In sole tre ore di lavoro gli operatori e i volontari hanno ripulito il tratto compreso tra via Giovanni Modugno e l’innesto con la ex statale 98 (ora provinciale 231), riuscendo a caricare di rifiuti ben tre camioncini da 35 quintali e cinque furgoncini porter.

Nel corso delle operazioni di pulizia sono state rinvenute tantissime bottiglie di vetro e plastica, scarpe, mobili abbandonati, vecchi elettrodomestici, materiale di risulta, olio esausto, pneumatici, abiti. Insomma, una vera e propria discarica a cielo aperto. Scoperti anche alcuni tubi in amianto che sono stati isolati con nastro bianco e rosso e segnalati agli operatori della Servizi Ambientali Nord Barese, con l'auspicio che vengano rimossi quanto prima.





La proposta



Ora ci auguriamo che l'impegno dei volontari e la disponibilità della SANB non vengano vanificati dall’inciviltà dei cittadini, mentre siamo sempre più convinti che il territorio debba essere controllato con un sistema di video trappole e che vada subito costituita una task force o un osservatorio sull'ambiente (da inserire magari anche nel nuovo piano della Protezione Civile) formata da tutti i soggetti portatori d'interessi, che abbia un’unica cabina di regia. L’esperienza odierna ha insegnato che il lavoro di squadra porta i sui frutti.

Ora, benvenuti pellegrini lungo la via Francigena!





