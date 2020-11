Oggi uffici comunali ​chiusi per intervento straordinario di sanificazione anti Covid

Nella giornata di oggi tutte le sedi degli uffici del Comune saranno sottoposte ad un intervento straordinario di sanificazione ambientale.



Si tratta di una misura di prevenzione per contrastare la diffusione di contagi da coronavirus, decisa dai tecnici comunali in linea con le prescrizioni e le raccomandazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, che si va ad aggiungere ai provvedimenti che il Comune di Bitonto ha già adottato a seguito dei DPCM varati ad ottobre dal Governo nazionale.

Anche nella prima fase dell’emergenza sanitaria gli uffici erano stati sottoposti ad analogo intervento di sanificazione ambientale.

Nella giornata di oggi, pertanto, tutte le sedi di uffici comunali (Palazzo Gentile in corso Vittorio Emanuele, Servizio Demografico in piazza Marconi, Biblioteca comunale in via G.D. Rogadeo e Servizio del Piano sociale di zona in via Planelli) saranno chiuse al pubblico.

Unica sede operativa sarà quella della Polizia locale in via Dossetti, dove l’intervento è programmato durante le ore di chiusura notturna.