Stadio “Città degli Ulivi”, Giunta approva progetto esecutivo per adeguamento

Approvazione del progetto esecutivo per un importo complessivo di 1milione e 270mila euro e candidatura al bando “Sport e Periferie 2020” della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport per integrare i 570mila euro già concessi con mutuo dall’Istituto per il Credito Sportivo.

E' quanto deliberato nella seduta del 29 ottobre 2020 dalla Giunta Abbaticchio, che così imprime una decisiva accelerata alle procedure che porteranno nei prossimi mesi all’adeguamento strutturale e funzionale dello storico campo sportivo di via Megra.

Come è noto, a fine giugno la Giunta aveva deciso di dividere il complessivo intervento in due lotti, approvando la prima parte dei lavori per un importo di 570mila euro da finanziare con mutuo dell’Istituto per il Credito Sportivo, che ha comunicato l’accettazione della domanda proprio nei giorni scorsi (la nota è del 28 ottobre).

Ora con l’approvazione del progetto esecutivo nella sua interezza e la candidatura al bando del Fondo Sport e Periferie si punta ad ottenere gli altri 700mila euro necessari per finanziare il complessivo intervento di adeguamento e ammodernamento del “Città degli Ulivi”.

Il progetto per il “nuovo” stadio comunale comprende una serie articolata di interventi per consentire l’ottenimento del prescritto certificato di prevenzione incendi (CPI), la messa in sicurezza e l’adeguamento dell’impianto sportivo alle norme del CONI per l’impiantistica sportiva e ai criteri infrastrutturali della Lega calcio di serie C.

Centrale nel progetto è l’installazione della nuova tribuna in acciaio da 650 posti oggetto di donazione da parte della società USD Bitonto Calcio. Il manufatto, secondo l’elaborato progettuale della Labing srl, sarà collocato sul lato corto a Nord Ovest del campo di gioco, portando la capienza complessiva dello stadio a 2.531 spettatori.

Tra gli elementi di rilievo del progetto anche la previsione di un impianto fotovoltaico e il rifacimento delle torri faro per l’illuminazione del terreno di gioco con fari a led.

Durata prevista per la realizzazione degli interventi fissata in sei mesi.

“Si fa più concreta oggi - dichiara l’assessore allo sport, Domenico Nacci - la prospettiva di lasciare alla città finalmente lo stadio adeguato alle categorie che le nostre società calcistiche disputano e, soprattutto, totalmente agibile. Un obiettivo che personalmente inseguo da tempo e per il quale Amministrazione e uffici comunali stanno investendo le proprie energie, senza riserva alcuna”.