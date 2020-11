Nuova sede per la delegazione comunale di Palombaio

La delegazione comunale di Palombaio avrà una nuova sede: non più in corso Vittorio Emanuele 43 ma nella I traversa di via Manzoni.

A fine ottobre è arrivato il via libera con una delibera della Giunta comunale, dopo il bando di gara per l’individuazione del nuovo immobile che ha visto concorrere quattro offerte. La nuova sede corrisponde a tutti i requisiti di legittimità e idoneità richiesti in fase di evidenza pubblica ed avrà un canone di locazione annuale di 6mila euro (500 euro al mese) per sei anni, con un risparmio per le casse comunali pari a circa 4mila euro.

Constatata l’urgenza del provvedimento – si legge nella delibera – è plausibile che la nuova sede della delegazione comunale della frazione entri in funzione "in tempi abbastanza brevi".