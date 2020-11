Anspi di Palombaio, da 35 anni al servizio della comunità

Dal 1986 è un ente al servizio della comunità, con l’unico scopo della promozione sociale nelle sue tante sfaccettature. Lo scorso 29 ottobre ha adeguato il proprio statuto per allinearsi alla riforma nazionale del terzo settore: stiamo parlando dell’associazione Anspi di Palombaio.

Da ben 34 anni, dapprima i soci fondatori e poi tutti i volontari che si sono succeduti hanno svolto e svolgono all’interno dell’associazione un ruolo fondamentale per la cittadinanza palmarista. Le attività proposte vanno spesso a colmare lacune sociali profonde. Attraverso una stretta collaborazione con la parrocchia – da cui per proprio statuto non può prescindere – l’associazione Anspi (oggi Oratorio San Gaspare Bertoni) è diramata in differenti ambiti: gruppo teatrale, eventi di piazza, assistenza scolastica, promozione sportiva, diffusione della cultura, educazione al rispetto dell’ambiente.

Chi, almeno una volta, non ha visitato il tradizionale presepe vivente di Palombaio, conosciuto e apprezzato ormai in tutta la provincia barese e non solo? Per i trentenni della frazione, impossibile dimenticare le Miniolimpiadi organizzate per tre settimane nel mese di luglio: centinaia di bambini e ragazzi partecipavano all’imitazione dei giochi olimpici per eccellenza, cimentandosi in tanti sport di squadra, imparando l’arte – già, è proprio il termine giusto! – dello stare insieme e del cementare il gruppo, senza ledere gli avversari.

Famosissime sono state e sono tuttora le commedie in vernacolo prodotte periodicamente dal gruppo della filodrammatica, che fanno ogni volta sold out e fanno sbellicare dalle risate. Non ultimi, bambini e ragazzi nati a cavallo del Duemila sanno bene quanti oratori estivi e invernali, quante feste, quanti campi scuola sono stati organizzati in collaborazione con la parrocchia: occasioni di crescita per i più piccoli e per gli animatori, gente che fa del volontariato la propria impronta sulla comunità, genitori, anziani, ragazzi che non appaiono in prima linea ma che risultano di fondamentale importanza per la vita dell’associazione.

Ancora: per tanti anni l’Anspi è stata di supporto all’amministrazione comunale garantendo la propria disponibilità al doposcuola, togliendo dalla strada tanti ragazzi con situazioni complicate e guidandoli verso risultati migliori dal punto di vista scolastico e umano. Non sono mancate le giornate dedicate all’ambiente, con bambini e famiglie impegnate nella pulizia delle aree più infestate dai rifiuti perché è dai più piccoli che deve nascere la sensibilità ambientale che molto spesso a noi adulti manca e che sta portando allo sfascio il pianeta. Infine, da sette anni Palombaio si dedica al Carnevale, allestendo carri allegorici artigianali e fatti in casa, ma più che sufficienti per aggregare e divertirsi.

Alla soglia del 35esimo anno di vita, l’associazione Oratorio San Gaspare Bertoni Anspi fa il salto di qualità completando l’iter propedeutico all’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts) e qualificandosi con ancora maggior forza come ente che si pone al servizio delle necessità della frazione. Certo, il covid e la stasi generale in cui viviamo da marzo non aiutano i volontari nella loro opera, ma appena quest'incubo sarà alle spalle, il sole dell'impegno e della collaborazione tornerà a brillare.