Contagi in aumento a Bitonto: 14 nuovi casi in 48 ore

173. È il numero degli attuali positivi a Bitonto.

Ad annunciarlo questa sera, tramite il suo profilo social, il sindaco Michele Abbaticchio.:



"Chiedo scusa in anticipo a chi pensa che aggiorno la cittadinanza della situazione dei contagi per terrorizzare i cittadini, a chi ritiene che un aggiornamento ogni 48 ore non sia invece sufficiente, a chi vuole dati in riferimento a ricoveri ospedalieri o cure a casa che non mi vengono sempre comunicati nel dettaglio, a chi invece, non ne vuole sentire parlare affatto.

Però, purtroppo, a Bitonto vi aggiorno dal Comando dei vigili che abbiamo 156 casi positivi, 9 a Mariotto e 7 a Palombaio".

E ha concluso: "Inutile aggiungere che ci sono 14 casi aggiuntivi rispetto a 48 ore fa".