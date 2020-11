Servizi sociali e Ufficio di Piano, accesso contingentato e solo su appuntamento

Alla luce degli sviluppi dell’emergenza sanitaria in tutto il Paese e in ottemperanza alle vigenti disposizioni governative nazionali e regionali, anche il Comune di Bitonto è obbligato ad adottare misure organizzative per prevenire la diffusione del virus Covid-19 e tutelare la salute e la sicurezza di dipendenti e cittadini.

Pertanto, fino a diverso avviso, l’accesso dei cittadini agli uffici del Servizio per le Politiche sociali, giovanili e lo Sport (Servizio sociale professionale e Segretariato sociale) in corso Vittorio Emanuele 41 e dell’Ufficio di Piano - PON Inclusione, che ha sede in via Planelli (ex Pretura), sarà disciplinato come segue.





Servizio sociale professionale

L’accesso sarà contingentato e previa autorizzazione del Servizio Sociale Professionale, solo per comprovate ed improcrastinabili esigenze.

Ecco le aree di intervento delle assistenti sociali, i recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per il ricevimento telefonico e per concordare eventuali accessi di persona nelle giornate e negli orari, che saranno di volta in volta programmati.

Area Anziani e Diversamente abili adulti

Assistente sociale Gaetanella Bonasia – ☎ 080/3716187 – ✉ g.bonasia@comune.bitonto.ba.it

Area Minori, Famiglie e Diversamente abili minori

Assistente sociale Angela Colaianni – ☎ 080/3716190 – ✉ a.colaianni@comune.bitonto.ba.it

Assistente sociale Maria Antonietta Speranza – ☎ 080/3716190 – ✉ ma.speranza@comune.bitonto.ba.it





Servizio di segretariato sociale

Per la compilazione di tutte le istanze afferenti all’area minori, famiglie, diversamente abili e anziani sarà garantito il ricevimento telefonico dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, chiamando i seguenti numeri:

☎ 337/1058314 (Marialucia Alesio)

☎ 392/6483437 (Gaetanella Pamela Cervelli )

☎ 379/1835157 (Luana Costa)

La documentazione, a corredo delle eventuali istanze raccolte telefonicamente, già fotocopiata a cura dell’utente, sarà consegnata previo appuntamento all’assistente sociale di riferimento.

Per eventuali ed ulteriori contatti, è sempre disponibile l’indirizzo email: pua.bitontopalodelcolle@gmail.com





Ufficio di Piano - PON Inclusione

L’accesso al pubblico avverrà in maniera contingentata, previo appuntamento e autorizzazione da parte dell’Ufficio di Piano - PON Inclusione, solo per comprovate ed improcrastinabili esigenze.

A tal fine è garantito il ricevimento telefonico dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, ai recapiti di seguito indicati:

☎ 080/8092708 – ✉ v.vitale@comune.bitonto.ba.it (Valentina Vitale)

☎ 080/8093009 – ✉ g.colasuonno@comune.bitonto.ba.it (Giuseppina Colasuonno)

☎ 080/8093252 – ✉ m.abbasciano@comune.bitonto.ba.it (Mariagrazia Abbasciano)

☎ 080/8092566 – ✉ m.putignano@comune.bitonto.ba.it (Matteo Putignano).