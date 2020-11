Aggiornamento covid a Bitonto: 173 i contagiati

Questa sera il sindaco Michele Abbaticchio ha parlato in diretta facebook dal proprio profilo social per aggiornare i cittadini sui numeri dei contagiati in città.

Il primo cittadino ha annunciato che sarebbero 173 i bitontini positivi al covid 19, al netto dei 6 cittadini guariti nella giornata di oggi. "Il dato più preoccupante" - ha commentato Abbaticchio - "riguarda il fatto che ben 79 famiglie bitontine sono state colpite dal contagio e 54 cittadini sono in isolamento in attesa di tampone".

Il sindaco ha rimandato al mittente le affermazioni false dei commentatori social che accuserebbero Abbaticchio di essere complice di un "complotto economico", dando esclusivamente informazioni inerenti i contagiati e non i cittadini guariti. Né tantomeno di dare la giusta importanza ai tanti bitontini che soffrono per altre patologie.

Poi il primo cittadino ha spiegato che nei prossimi giorni convocherà nuovamente il Coc per capire quali e se saranno necessarie nuove restrizioni per ridurre il contagio tra i cittadini, sperando di essere a breve convocato dal comitato per la sicurezza pubblica per chiedere un aumento delle forze dell'ordine sul territorio.

Infine, Abbaticchio ha annunciato la piena disponibilità del Comune a fornire locali idonei ai medici di famiglia e ai pediatri, che non possono effettuare tamponi nei propri studi privati, per agevolare l'effettuazione di test rapidi e avere dati veloci ed efficaci.

E poi un breve cenno al fatto di cronaca odierno che ha coinvolto un africano, ospite del Cara, morto a Bitonto per una crisi epilettica. Il Comune si farà carico delle spese del funerale, come gesto di vicinanza e cordoglio alla vittima.