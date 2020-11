Olio d'oliva, produzione dimezzata ma qualità eccellente

Giù le mani dai prezzi dell’olio extravergine di oliva che stanno subendo una contrazione incomprensibile se si considera il dimezzamento della produzione di olive del 48% a causa del clima pazzo in una annata di eccellente qualità. È la denuncia della Coldiretti Puglia contro i tentativi in atto di deprimere il mercato e le quotazioni dell’olio extravergine d’olive, ai danni degli agricoltori che stanno vivendo uno scenario di crisi causato dal Covid che ha ridotto del 2% anche le esportazioni, oltre al blocco delle vendite nel canale HoReCa per la chiusura di ristoranti, pizzerie e agriturismi.



“Non siamo disposti ad accettare che anche quest’anno le quotazioni dell’olio extravergine subiscano ribassi, a fronte di una qualità eccellente”, afferma Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia.

In piena emergenza Covid-19 si sono fermati gli ordini di olio extravergine dai canali Ho.Re.Ca. e si sono rarefatti – aggiunge Coldiretti Puglia – gli ordini dal mercato estero per i problemi della logistica e delle barriere.

“La sensibile flessione quantitativa della produzione è accompagnata da ottima qualità e ciò deve portare – insiste Muraglia – ad un recupero dei prezzi che l’anno scorso sono stati spesso deludenti. A livello regionale e nazionale vanno programmate e realizzate campagne quinquennali di comunicazione, strutturali e adeguatamente finanziate, che promuovano in maniera strategica e coordinata il prodotto simbolo della Puglia che è l’olio extravergine. Il settore ha bisogno di liquidità e sostegno senza burocrazia”.

In attesa che vengano strette le maglie larghe della legislazione per non cadere nella trappola del mercato per approfittare dell’ottima annata Made in Italy, il consiglio è quello di guardare con più attenzione le etichette – spiega Coldiretti Puglia – e acquistare extravergini a denominazione di origine Dop e Igp, quelli in cui è esplicitamente indicato che sono stati ottenuti al 100% da olive italiane o di acquistare direttamente dai produttori olivicoli, nei frantoi o nei mercati di Campagna Amica.

“Diffondere la cultura dell’olio extravergine di oliva fra i consumatori e supportare la crescita continua della filiera dell’olio è il nostro obiettivo – aggiunge il presidente Muraglia – perché i consumatori sono affamati di informazioni e conoscenza sul mondo dell’olio. In Puglia aziende agricole e frantoi hanno saputo cogliere gli spunti positivi offerti dal mondo del vino, abile nell’attività di marketing e di grande promozione delle etichette pugliesi a livello nazionale e internazionale. Da qui stanno nascendo sale di degustazione all’interno delle aziende olivicole e dei frantoi, il packaging sta divenendo sempre più ammiccante, sta salendo il livello qualitativo degli oli”.