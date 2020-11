Lavori di manutenzione in cinque strade e in piazza San Leone

Con l'ordinanza n. 54 del 10 novembre scorso, il responsabile del servizio di Polizia locale, il commissario superiore maggiore Gaetano Paciullo, ha disposto il divieto di sosta con rimozione per tutti i tipi di veicoli su alcune arterie cittadine fino al prossimo 20 novembre.

Le strade della città interessate dall'ordinanza sono via Raffale Gallo (civici dal 101 al 117), via Raffaele Comes, via Ruggiero Bonghi (dal civico 17 a via Petrarca), via Giuseppe Comes, piazza San Leone, via Gaetano Salvemini (tratto tra via Di Lorenzo e via Pastoressa).