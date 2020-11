Riqualificazione zona 167: a breve la realizzazione di un B&B sociale

"Un B&B gestito da "deboli", negli appartamenti confiscato ai forti".

Questa la definizione che il sindaco Michele Abbaticchio ha dato al nuovo progetto, finanziato con fondi europei pari a mezzo milione di euro, per la realizzazione di un Bed & Breakfast sociale, con annesso centro di supporto per le famiglie disagiate, in via Muciaccia 2 e in via Togliatti 82.

L'iniziativa, come ha spiegato il primo cittadino, "impiegherà come lavoratori soggetti vulnerabili (con disabilità e giovani a rischio devianza)" e sarà dedicata a "Pio Latorre, politico assassinato per aver ideato la legge sulla confisca dei beni di proprietà ai mafiosi"



Questo progetto va ad integrarsi nella più ampia riqualificazione della zona 167 che, dal 2012, ha visto il recupero e la realizzazione di altre iniziative, come l'orto sociale in via Amendolagine, i parchi di via Turati, via Urbano, via Berlinguer, via Nenni e via Togliatti (quest'ultimo dedicato ad Anna Rosa Tarantino, vittima di mafia), il restauro di villa Sylos e del parco annesso, i campi di calcio e le strutture sportive, il restyling dell'illuminazione con le nuove luci a led.