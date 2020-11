Branchi di cani randagi scorrazzano per Mariotto

Novembre, prime luci dell'alba. Branchi di randagi scorrazzano per le vie della frazione. Si muovono in gruppo, sono 7-8 cani di grossa taglia, per lo più di colore chiaro. Partono da via delle Fornaci, in periferia, dove hanno creato il loro piccolo rifugio grazie anche al buon cuore di alcuni residenti che, costantemente e in buona fede, dalla scorsa primavera provvedono a sfamarli.

Il gruppetto di cani randagi, probabilmente all'inizio costituito solo da una mamma e dai suoi cuccioli, con il passare dei mesi si è trasformato in un vero e proprio branco, attraendo altri cani abbandonati della frazione. I volontari che se ne prendevano cura hanno continuato ad assisterli e a cercare qualcuno che potesse accoglierli in casa, per toglierli dalla strada ed impedire che il gruppo diventasse sempre più numeroso. Un appello rimasto inascoltato, anche a causa della crisi economica e sanitaria che il nostro Paese sta affrontando e della generale propensione a preferire cani provenienti da allevamenti o da canili autorizzati.

Nelle sere d'estate non era difficile incontrare il branco in piazza Roma: a volte si riposavano, a tarda ora, proprio nella parte centrale della villa, incuranti degli adulti e delle ingenue provocazioni dei più piccoli. Spesso però capitava che il branco, muovendosi in cerca di cibo, si scagliasse contro altri cani domestici al guinzaglio dei loro padroni, generando irritazione e paura.

Ad oggi, mesi dopo, la situazione è rimasta invariata. Anzi, il branco di cani randagi è diventato più nutrito, si aggira anche nelle traverse interne della frazione, per addentare i sacchetti della spazzatura lasciati fuori dagli usci in attesa del ritiro da parte degli addetti alla raccolta differenziata. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti: rifiuti sparsi per le vie, vicino alle abitazioni, buste smembrate e trascinate fino alle strade centrali, sporcizia e incuria..

Al problema prioritario del rischio per l’incolumità pubblica, e della spazzatura che insudicia le strade, si aggiungono problemi di carattere igienico sanitario. I cani, infatti, amano sostare nei pressi e addirittura sulle giostrine dell'area giochi, le stesse utilizzate dai più piccoli della frazione, sottoposte al contatto con i randagi e sporcate dalle loro deieizioni. Comprensibile la preoccupazione di genitori e nonni, costretti a negare ai bambini la gioia di utilizzare i giochi.



La situazione non è più sostenibile, ma viene ignorata da chi è deputato ad occuparsi della cura degli animali sul territorio. L'auspicio è che questa denuncia possa indurre la neo assessora Camasta a prendere a cuore l'emergenza randagismo a Mariotto, attivando interventi adeguati e tempestivi, a vantaggio dei residenti ma soprattutto degli stessi randagi, affinché trovino cure e affetto.



I cittadini di Mariotto chiedono solo "progetti chiari, semplici e concreti", per usare le stesse parole della Camasta al momento della nomina.