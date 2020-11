Da giovedì stop al commercio ambulante sulle aree pubbliche

Un nuovo provvedimento, assunto ieri dal sindaco Michele Abbaticchio, va ad aggiungersi alle ordinanze adottate dall’inizio della seconda fase dell’emergenza Covid-19 per contrastare a livello locale la diffusione dei contagi.

L’ordinanza sindacale n. 529 di ieri dispone, a partire da giovedì 19 novembre e sino al termine dell'emergenza epidemiologica, la sospensione delle attività di commercio ambulante su aree pubbliche in forma itinerante. Interessati al provvedimento sono gli ambulanti in possesso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo B.



"Ho firmato un'ordinanza che vieta sul nostro territorio il commercio ambulante su aree pubbliche, a meno di non essere titolari di apposito stallo in occasione del mercato settimanale. Dispiace per chi è solito stazionare occasionalmente per la vendita di prodotti vari, consentita dalla normativa vigente, ma i numerosi assembramenti registrati sui punti stessi e, devo dire, l'assenza in alcuni casi degli indumenti di sicurezza, ci spinge a farlo", ha spiegato il sindaco su Facebook.

"Per quanto riguarda le scuole – ha aggiunto – in diversi mi avete scritto in merito ad alcuni articoli giornalistici che testimoniano la chiusura dei plessi scolastici di due sindaci del barese. Si tratta, come accaduto in casi specifici a Bitonto (scuola di via Michelangelo ora, per esempio) di casi di contagi concentrati nelle sedi scolastiche con richiesta dei dirigenti scolastici, sentita l'autorità sanitaria. Insomma, non si tratta di decisioni generiche ma tese, come accaduto da noi, a risolvere specifiche problematiche sollevate dai presidi (necessità di sanificazione, per esempio)".

E poi ha chiarito: "Su vari coprifuoco anticipati rispetto all'orario previsto dal Dpcm in vigore, registro solo avvertimenti pubblici di alcuni colleghi ma nessuna ordinanza firmata. Fattispecie che infatti sarebbe, a mio parere e di tutte le autorità competenti sentite, non legittima".

Tutti i provvedimenti di contrasto dell’epidemia a livello locale sono consultabili nella sezione “In evidenza” del sito del Comune.