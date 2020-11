Emergenza randagismo a Mariotto, Camasta: “Situazione già segnalata, ci stiamo lavorando”

Ieri sul nostro giornale online abbiamo sollevato la questione dell’emergenza randagismo a Mariotto, per sensibilizzare l’amministrazione comunale e l’assessora alla cura degli animali residenti sul territorio, Rosalba Camasta, a prendere provvedimenti tempestivi ed efficaci a beneficio, in primis, degli animali abbandonati della frazione.

Lo scopo della nostra denuncia, dunque, era quello di porre l’attenzione su temi molto delicati – abbandono e randagismo – perché si provveda alla cura degli animali. I cani di Mariotto, infatti, pur essendo accuditi costantemente da alcuni volontari del posto, vivono per strada e non hanno un tetto sotto il quale trovare riparo e riposo.

L’assessora Camasta, sollecitata dalla nostra denuncia, ha risposto prontamente con un lungo post sul suo profilo Facebook: "La questione mi era stata già segnalata a mezzo mail circa un mese fa e mi sono da subito attivata con la responsabile della prevenzione al randagismo della Polizia municipale di Bitonto. La stessa mi ha detto che la faccenda era già nota”.

E continua spiegando che “l'unico rimedio sarebbe sollecitare l'ASL a procedere ad accalappiare i cani. Come Comune, possiamo solo chiedere alle associazioni di volontari del territorio di intervenire. Alcuni residenti della frazione mi hanno detto che i cani vengono quotidianamente curati con cibo e acqua”.

“Circa la possibilità non ventilata dalla giornalista, che mi tira giustamente in ballo, di porre in essere azioni tese a prevenire il fenomeno del randagismo diffuso – aggiunge Camasta – una delle opzioni della quale si parla più frequentemente, potrebbe essere quella della sterilizzazione. Ebbene, sul tema mi sono già interfacciata sempre con la responsabile comunale, nonché con il segretario generale del Comune, per avere chiarimenti squisitamente tecnici. Ad un incontro ha partecipato anche la dottoressa Maria Grazia Gesulado, che colgo l'occasione per ringraziare nuovamente. Purtroppo non si possono sterilizzare a cura e spese del Comune i cani randagi. L' art.4, lettera e), della legge regionale 7 febbraio 2020 n.2, sulla questione fissa specifici paletti. La campagna di sterilizzazione, che un Comune come il nostro ente potrebbe finanziare in parte agli aventi diritto, è quella per i cani padronali”.

Tuttavia, conclude l'assessora: "Sulla questione, ed anche su altri suggerimenti proposti dalla responsabile comunale della Polizia municipale, stiamo lavorando”.

Rosalba Camasta ha poi dato ulteriori chiarimenti in merito a BitontoLive, spiegando che “la legge regionale 7 febbraio 2020 n. 2 (" norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione..." , all' articolo 4 (Competenze dei Comuni) prevede ai punti d) ed e), al punto d) In collaborazione con l'azienda sanitaria locale le realizzazione di campagne informative ecc.. al punto e) prevede la stipula di convenzioni o accordi di collaborazione, di intesa con servizi veterinari della Asl, con le associazioni iscritte all'albo regionale, ecc..., per il censimento dei cani liberi su territorio ai fini anche della sterilizzazione e della loro temporanea custodia. Tradotto significa che il Comune non può stanziare soldi per sterilizzare i cani randagi se non viene fatto un censimento dei cani liberi sul territorio e che gli stessi vengano tenuti temporaneamente in custodi nel canile”.