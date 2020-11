L’artigianato ai tempi dei social network: la storia di Mata Design

Un mix perfetto di tradizione e avanguardia, creazioni fatte a mano ed uso calibrato dei social, rapporti personali con le clienti e vendita online in pochi minuti. Questo è il segreto del successo di Mata Design.

Con quasi 20mila follower tra Facebook e Instragram, e un portale di e-commerce lanciato da poche settimane che ha già sbaragliato la concorrenza, Marianna Arnone, 27enne originaria di Bari ma bitontina d’adozione, è la stella nascente dell’artigianato locale.

Ex pallavolista e commessa, mamma e compagna a tempo pieno, imprenditrice di se stessa, è un uragano di energia. Perfettamente integrata nel territorio ma con uno sguardo alle tendenze europee e mondiali, Marianna ha dato vita ad un brand unico e originale di accessori e capi d'abbigliamento, che rappresenta la nuova frontiera della moda attuale. Con lei facciamo un viaggio che parte dalle sue creazioni di bambina e che arriva fino all’evoluzione dell’hand made ai tempi dei social network, dove le chiavi d’accesso sono rappresentate da due sole parole: versatilità e personalizzazione.

“Mata nasce quando ero ancora una bambina, partecipavo ai mercatini itineranti con le mie creazioni in fimo. All’epoca non esistevano i social, per farsi conoscere bisognava fare il giro delle sagre di paese, durante le feste o gli eventi”, spiega Marianna.

E continua: “La passione per l’hand made l’ho sempre avuta: ho sempre dipinto, creato oggetti, ho fatto tantissime cose a mano, mi è sempre piaciuto dedicarmi alla lavorazione a maglia e all’uncinetto, una passione trasmessa da mia nonna e che volevo tantissimo coltivare. La chiave è stata stravolgere quella che era una cosa tradizionale – creare capi d’abbigliamento come maglioni, cappelli, sciarpe – con uno stile moderno, rivisitato e riproposto, che rispecchiasse le nuove generazioni. Per gli accessori è stato un crescendo: dalle creazioni in pasta di sale ho scoperto altri materiali come il vetro e l’acciaio e poi ancora materiali nuovi, perché mi piace sperimentare in base alle tendenze del momento”.

Poi, nel 2017, la svolta. Matanna Creazione, la prima linea di prodotti hand made con le etichette in cartoncino, è diventata poi Mata Design, con un logo nuovo di zecca ed un brand che la rispecchia al 100%.

“Facevo la commessa ma ho deciso di licenziarmi e lanciarmi per investire tutto il mio tempo e i miei risparmi nel mio sogno. Nel 2019 ho aperto una mia partita iva e trasformato Mata Design in un’azienda vera e propria”.

La visibilità è arrivata solo grazie ai social: “La mia pagina Facebook ha iniziato a prendere piede un po' alla volta, tutto in maniera inaspettata e nuova. Ho pensato che, per autopromuovermi, dovevo studiare e capire come farlo nel modo giusto. Mi sono iscritta all’università a Comunicazione a 22 anni, fuori tempo, perché volevo formarmi per poter dare vita e sostanza a questo sogno. Poi ho sempre seguito corsi per imparare tecniche nuove e migliorarmi. A chi mi chiede come fare per iniziare ed avere successo dico: non basta solo crederci in un sogno, ma impegnarsi a far sì che diventi tangibile, ampliare conoscenze, creare sinergie”.

E soprattutto, sapere esattamente a chi rivolgersi e come farlo nel modo più efficace.

“Il mio farmi conoscere è stato un crescendo, ho iniziato a casa, nella cucina dei miei genitori, poi nella tavernetta che era il mio laboratorio e poi in un garage. Ora ho una stanza in casa nostra, ma spero un giorno di aprire un laboratorio che sia aperto al pubblico oltre all'e-commerce, perché ci credo nel contatto fisico. Sui social fin da subito ho creato una mia identità specifica. Da quando sono diventata mamma ho capito che le mamme erano le mie utenti di riferimento. Ho ritagliato il mio posto nel mondo del web, e l’ho utilizzato per raccontare me e il mio prodotto. Solo ora ho realizzato la mia prima piattaforma online, prima lavoravo col passaparola e con i contatti diretti. È una decisione presa con sofferenza, perché ciò che mi ha portato fino a qui erano proprio le relazioni con i clienti. La fiducia, i rapporti, al di là del contatto lavorativo. Si sono create amicizie, e le connessioni social hanno creato collaborazioni: non sempre essere connessi online significa isolarsi”.

Collaborazioni e sinergie che Mata Design esporta anche sui social, e che pubblicizza attraverso i suoi profili: “Ogni lunedì pubblico una rubrica in cui consiglio le pagine delle altre artigiane. Ho conosciuto tante realtà fighe, persone che come me credevano nella propria passione e ho pensato di aiutare e promuoverle, come altri hanno fatto con me”.

La vera forza dell’hand made, infatti, sta nel dare valore alla persona, senza creare omologazione, ma offrire ad ogni cliente un prodotto che sia suo al 100%.

“Penso che ognuno si debba sentire a proprio agio in tutte le sue sfumature, a prescindere dalla moda del momento. Il mio cavallo di battaglia è la personalizzazione. Mata mi aiuta ad andare incontro alla persona, ad esprimere la sua personalità pur rimando in linea con le tendenze del momento”.

E sulle tendenze Marianna ha le idee chiare: “Quest’anno i colori di moda sono il viola lilla e l’ocra, su maglioni larghissimi da indossare con i leggins. Il must have 2020 è il cappello enorme e super colorato”.

Infine, chiedo a Marianna di guardare indietro e spiegare in poche parole come è riuscita a realizzare il suo sogno. "Ci ho creduto fino in fondo, e solo ora sto raccogliendo i frutti. Ho affrontato difficoltà e pensato di mollare tutto, ma non l’ho mai fatto. Noi donne abbiamo una forza impressionante, riusciamo a fiorire anche nel deserto. Siamo mamme e compagne, ma possiamo e dobbiamo ritagliarci il nostro posto nel mondo, dobbiamo farlo per noi”.