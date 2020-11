Appello dell'AVIS Bitonto ai guariti Covid: "Donate il plasma, può salvare altre vite!"

"Andate a donare il vostro plasma, può essere ricco di anticorpi utili per curare chi, in questo momento, sta lottando contro il Covid-19!". È l'appello rivolto dal presidente dell’AVIS Bitonto, Massimo Rutigliano, a chi ha vinto la battaglia contro il coronavirus e dunque può aver sviluppato il cosiddetto plasma iperimmune.







UN'ARMA CONTRO IL VIRUS

Il paziente guarito con una concentrazione di anticorpi molto alta, può donare il proprio plasma per aiutare gli altri a superare soprattutto la fase critica dovuta alla grave insufficienza respiratoria.

Il sangue si distingue in parte corpuscolata (globuli rossi) e parte liquida (plasma). Quest’ultimo contiene i nostri anticorpi presso germi come batteri e virus. Ecco perché nel paziente guarito da coronavirus si può trovare un certo quantitativo di anticorpi contro il virus. Quantitativo che può cambiare: può essere basso, medio o elevato. Per plasma iperimmune s'intende quel plasma che contiene un quantitativo di anticorpi elevato. Serve a poter trattare i pazienti contagiati dal virus con insufficienza respiratoria di grado intermedio o medio severo, aiutandoli a superare la fase critica della malattia.



La donazione consiste in un prelievo di sangue. Per farlo serve la certezza della guarigione, ovvero la negatività a due tamponi molecolari a distanza di almeno 72 ore. Ma non solo: il donatore non deve essere cardiopatico, avere la pressione in regola, dunque deve avere una buona condizione clinica.





TEST SIEROLOGICO GRATUITO PER CHI DONA SANGUE

L'appello del presidente AVIS Bitonto mira anche ad attivare nuovi donatori di sangue e a stimolare chi ha qualche timore a farlo in questo periodo di pandemia. "Voglio ricordare – sottolinea il presidente dell'associazione – che le donazioni vengono fatte in totale sicurezza, garantendo distanziamento sociale e igienizzazione. Inoltre chi verrà a donare, su base volontaria, potrà effettuare il test sierologico gratuitamente".

In questo momento storico così difficile, i volontari AVIS hanno moltiplicato gli sforzi per svolgere tutte le attività in sicurezza. "Colgo l’occasione per ringraziarli per quello che fanno. Spero che molti giovani si avvicinino al mondo del volontariato e della donazione, perché sono il nostro futuro. Sui giovani continueremo ad investire", conclude Rutigliano.