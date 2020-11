Buone Mani, una seconda "casa" per gli articoli da bambino conservati con cura

Una t-shirt bianca con un piccolo cuore rosso stampato sul petto. “Dietro il cuore disegnato su questa maglietta ce ne sono tanti altri, grazie a cui si sta realizzando”. Con queste parole Marco Tribuzio presenta il progetto di uno spazio organizzato dedicato ai prodotti per bambini, che sta prendendo corpo nella struttura di cui è presidente: il Banco delle Opere di Carità alla periferia di Bitonto.

Il nome scelto è Buone Mani, perché quanto è stato donato, pur essendo di seconda mano, è stato portato da mani buone e messo in buone mani. Le stesse mani che lo riceveranno non conosceranno nemmeno quali mani ringraziare. “Mani che si aiutano, come dovrebbe essere sempre”.

È così che un magazzino del Banco sta diventando “negozio” per l’infanzia, con scaffali per il cibo (omogeneizzati, latte in polvere, biscotti…), altri per i prodotti per l’igiene e pannolini di ogni taglia, ed un’area che ospita carrozzini, seggioloni e attrezzature per l’infanzia.

“Nei mesi del lockdown – racconta Marco Tribuzio a BitontoLive – si è scatenata una gara di solidarietà silenziosa ma potente, per alleviare le situazioni di bisogno gravi e diffuse che hanno riguardato soprattutto famiglie rimaste prive di reddito, madri senza lavoro con bambini a carico, anziani, persone di ogni età sole e fragili”.

Le aziende bitontine hanno donato prodotti per oltre 40mila euro, spontaneamente ma anche su sollecitazione del Comune. “Il sindaco – ricorda Tribuzio – si è messo al telefono e ha chiesto aiuto alle imprese locali. Moltissime anche le donazioni spontanee di privati. Abbiamo organizzato due punti di raccolta: le donazioni private alla Casa della Musica, gestite dalla Proloco e poi convogliate qui; e al Banco, direttamente, le donazioni delle aziende. Poi c’erano i carrelli all’uscita dei supermercati aderenti all’iniziativa, dove abbiamo raccolto tantissimo, e i prodotti donati dagli stessi negozianti. Una cosa davvero straordinaria”.

“Durante l'emergenza – aggiunge – ci è capitato spesso di fornire aiuti per la prima infanzia. Abbiamo potuto farlo grazie a due associazioni (A.iM.A. ed un'altra che ha richiesto l'anonimato) che ci hanno consegnato buoni di un certo valore da spendere nelle sanitarie locali, e grazie agli stessi esercenti che hanno veramente fatto una sforzo notevole con le loro donazioni”.

Oltre al cibo, in molti casi venivano richiesti indumenti e attrezzature da bambino. Nelle famiglie la spesa che più incide è destinata proprio ai bambini. Da aprile scorso è partito il passaparola per chiedere di donare abiti, carrozzini, fasciatoi… Usati ma conservati con cura. “Senza muovere nulla – dice Marco Tribuzio – si sono moltiplicate le donazioni, e grazie all’opera preziosa delle sorelle Sabrina e Anna Lucia Ragno, la montagna di oggetti e abiti che ci sono pervenuti è stata selezionata, catalogata e anche smistata. Sempre valutando le richieste”.

Dall’esigenza di strutturare meglio questo progetto e renderlo autonomo, è scaturita l’idea di “battezzarlo”. Buone Mani, quindi, muove i suoi primi passi. L’obiettivo è mettere a sistema le buone pratiche di solidarietà sperimentate durante il lockdown, quando in questo magazzino venivano preparati i pacchi per i bambini delle famiglie in condizione di bisogno, segnalate dai Servizi sociali del Comune.

È cominciata allora l’intensa attività di volontari come Sabrina, Anna Lucia e Raffaele, che si sono dati da fare per mettere ordine fra la valanga di aiuti destinati ai più piccoli. Sabrina in particolare si è occupata di preparare i pacchi bambino, chiamando le famiglie una per una per registrare i dati necessari: età, bisogni specifici, gusti, eventuali intolleranze. Un lavoro capillare e delicato, che richiede capacità di ascolto e organizzazione. “Un lavoro da mamma”, dice Sabrina sorridendo. “Quando entri qui al Banco, difficilmente ti allontani. Entri in un circolo virtuoso che ti induce a trovare tempo per dedicarti. C’è tanto da fare e sistemare”.

Già, organizzazione. Una volta raccolti e selezionati, come verranno assegnati cibo, indumenti e attrezzature per l’infanzia? “Stiamo studiando un sistema – spiega Marco – per poter erogare gli aiuti in base alle effettive condizioni di bisogno. Abbiamo intenzione di candidare i progetto Buone Mani al bando regionale Puglia Sociale. L’idea è quella di realizzare qui un vero e proprio negozio per bambini, dove potranno accedere sia gli utenti che avranno diritto a ricevere gli articoli gratuitamente, sia quelli che potranno acquistarli a prezzi simbolici”.

Il progetto è davvero in buone mani. L'appello di Marco Tribuzio è a collaborare.

Indirizzo: Banco delle Opere di Carità in via Sarago (ex mercato agroalimentare)

Telefono: 334 6330506.