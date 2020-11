No alla violenza sulle donne, una panchina rossa nel campetto di via Togliatti

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne 2020 che si celebra domani, 25 novembre, Fidapa (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) e Comune di Bitonto organizzano una conferenza stampa per illustrare il progetto “La panchina dell’antiviolenza”.

L’iniziativa, progettata e realizzata a cura della sezione bitontina della Fidapa, è patrocinata dall’Assessorato comunale alle Pari opportunità.

L’installazione di una panchina rossa in un luogo simbolico come il campetto sportivo di via Togliatti, nella periferia nord di Bitonto, si propone di rendere materialmente e stabilmente presente il richiamo alla necessità di combattere ogni forma di violenza contro le donne.

L’incontro con la stampa per la presentazione del progetto è in programma alle 18 di mercoledì 25 novembre nella sede del Comando di Polizia locale (via Dossetti) con l’intervento di Vanna Rita Lacassia presidente Fidapa Bpw Italy sezione di Bitonto, del sindaco Michele Abbaticchio e di Marianna Legista assessora comunale alle Pari opportunità. Con loro anche i membri della I Commissione consiliare (Emanuele Abbatatuono, Pasquale Castellano, Fabio Fiore, Giuseppe Fioriello e Carmela Rossiello).