Premio Industria Felix alla Divella

Affidabilità finanziaria nel settore agroalimentare e ottime performance gestionali. Quest’anno la Divella Spa s’impone a livello nazionale nell’ambito del Premio Industria Felix – l’Italia che compete.

L’alta Onorificenza di bilancio ha scelto il noto pastificio del sud Italia tra le dieci top imprese con sede legale in Italia a tra le migliori 122 a livello nazionale scelte in 18 settori strategici. Il riconoscimento è assegnato sulla base di criteri oggettivi che tengono conto di un incontrovertibile algoritmo di competitività (valutato sulla base dei bilanci depositati), del Cerved Group Score (l’indicatore di affidabilità finanziaria di una delle più importanti agenzie di rating in Europa) e in alcuni casi del bilancio/report di sostenibilità o della Dichiarazione non finanziaria per le aziende che ne sono in possesso.

Secondo le previsioni di Cerved, sono due i settori che guideranno la ripresa nel 2021, con una crescita significativa dei ricavi rispetto al 2019: commercio online (+17,1%) e servizi innovativi (+3,2%). Nonostante la ripresa prevista dopo l’arrivo del vaccino, i ricavi delle imprese italiane rimarranno nel 2021 circa 10 punti al di sotto rispetto ai livelli pre Covid. I risultati saranno però fortemente differenziati, con pochi settori che riusciranno ad accrescere il fatturato nel biennio a causa della pandemia.

"Quest'anno ricorrono i 130 anni dalla fondazione dell' azienda – dichiara Francesco Divella, esponente della quarta generazione e responsabile marketing della Divella Spa – e questo premio riveste una valenza ancora più importante. È un riconoscimento per la famiglia Divella e per tutti i dipendenti e ci riempie di orgoglio perché valorizza il lavoro e il nostro impegno nel portare nel mondo i prodotti della dieta mediterranea”.