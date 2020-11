I disegni di Morena Aloisio per la campagna #proteggiamoibambini di Save The Children

Morena Aloisio è stata selezionata a sostegno del progetto #Artiviamoci per la campagna #proteggiamoibambini di Save The Children, attraverso donazioni al numero solidale 45533.

La giovane artista bitontina, che ha studiato Grafica all'Accademia di Belle arti di Bari, realizza le sue opere attraverso Illustrator, con un coloratissimo stile pop art. "Queste illustrazioni sono dedicate a tutti quei bambini africani costretti a lasciare la propria terra d'origine per trovare un futuro migliore qui in Europa. Guerre, povertà, fame ed epidemie spingono ad abbandonare tutto intraprendendo viaggi rischiosi, dove spesso non ci si arriva nemmeno vivi. Ad esempio i bambini e ragazzi che affrontano il viaggio senza adulti sono i più vulnerabili ed oggetto di sfruttamento e soprusi. Per questa semplice ragione andrebbero tutelati e non lasciati soli al loro triste destino". Così @moren.art ha descritto la sua opera d'arte.

"Come se lontano fosse uguale a morire": Morena Aloisio cita la canzone "Cara" di Lucio Dalla, attraverso cui ha trovato il modo di esprimere il suo impegno, affinché nessun bambino muoia per trovare il suo futuro.







I DATI DI SAVE THE CHILDREN

Dal 2015 oltre 700 bambini, tra cui neonati, hanno perso la vita in mare nel tentativo di raggiungere l’Europa. Dal recente rapporto “Protection Beyond Reach” di Save The Children, emerge che più di 200mila minori non accompagnati hanno chiesto asilo in Europa negli ultimi cinque anni. Molti di loro provengono da Paesi che affrontano crisi prolungate come l'Afghanistan e la Siria.

Spesso lottano per ottenere lo status di rifugiato, vivono nella paura costante di essere espulsi o detenuti e non sono in grado di ricongiungersi con i membri della propria famiglia.

Per @savethechildrenitalia la protezione di tutti i bambini è fondamentale. Da più di cento anni, l'organizzazione opera per aiutare tutti i bambini del mondo.

È possibile donare 2 euro inviando un sms al 45533 da cellulare personale Wind Tre, Tim, Vodafone, Iliad, Poste Mobile, Coop Voce e Tiscali. È inoltre possibile donare 5 o 10 euro chiamando lo stesso numero da telefono fisso con TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb e Tiscali. Sempre da telefono fisso si possono donare 5 euro con TWT, Convergenze e Poste Mobile.