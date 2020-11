Gestione e smaltimento rifiuti, SANB replica alla Lega: "Affermazioni inaccettabili"

All'attacco della Lega Bitonto sulla qualità del servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti a Bitonto, replica la SANB (Servizi Ambientali per il Nord Barese): "Affermazioni francamente inaccettabili, pur con tutta la comprensione delle esigenze di suggestione legate a motivazioni esclusivamente partitiche del comunicato unilaterale promosso da quella parte politica".

"Questa replica – precisa la società – riguarda unicamente il servizio che da agosto scorso è reso dalla SANB Spa, nuovo gestore interamente pubblico incaricato dai Comuni dell’ARO BA 1 (compreso Bitonto), di espletare il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti".

"Proprio per il territorio di Bitonto – si legge nella nota di replica – SANB è stata da subito impegnata, in attesa della partenza del sistema di raccolta porta a porta come nel restante territorio servito, a fare di necessità virtù, migliorando per quanto possibile il servizio pur nelle indubbie difficolta gestionali trovate al momento della partenza e accentuate da problematiche legate all’assetto impiantistico regionale che ha visto il conferimento di alcune frazioni di rifiuti a distanze assai rilevanti (tipo Poggiardo e Cerignola)".





I NUOVI SERVIZI ATTIVATI

"Ciò nonostante, come dai più è stato concretamente percepito – rivendica la società – la città è più pulita grazie ad una rigorosa organizzazione delle risorse a disposizioni, d’intesa con l’amministrazione comunale, e alla attivazione di servizi integrativi quali il servizio volante di pulizia in fascia oraria serale delle aree del centro storico ad alta concentrazione di locali di ristorazione, dal giovedì alla domenica, per i mesi da agosto ad ottobre; specifici interventi di lavaggio e sanificazione delle aree del centro storico ad alta frequentazione; interventi giornalieri di ritiro dei rifiuti ingombranti e vari abbandonati nei pressi dei cassonetti e in aree esterne. Ed ancora: sono state snellite le procedure di accesso ai servizi da parte degli utenti attraverso un articolato sistema di comunicazione che si avvale di pagina facebook, numero whatsapp e sito che consente un trasparente e tracciabile sistema di riscontro tempestivo di tutte le segnalazioni con personale precipuamente dedicato a questo.





PROSSIMI INTERVENTI

"Inoltre – annuncia la SANB – nei prossimi giorni si provvederà alla sostituzione dei cassonetti più degradati abbisognevoli di costose manutenzioni dopo una attenta valutazione comparata svolta tra esigenze di sicurezza e contenimento dei costi in quelli programmati, in considerazione del passaggio al porta a porta secondo i programmi di piano industriale e del governo locale e dunque della definitiva dismissione dei cassonetti (ragion per cui si è ritenuto antieconomico sostituirli in massa nell’interesse dei cittadini contribuenti)".





"Purtroppo, in mezzo alla diffusa condivisione della maggior parte degli utenti che hanno compreso e gradito questi sforzi e queste attenzioni, sensibili come da sempre sono all’osservanza delle regole, si è costretti quotidianamente ad una vera e propria battaglia senza quartiere e senza sosta contro persistenti e deplorevoli pratiche di abbandono ripetuto dei rifiuti ingombranti e non, oltre che di impudente noncuranza per qualsiasi differenziazione. Questo non ha impedito nei prime tre mesi del servizio di recuperare 7 punti percentuali sulla differenziata, anche se si è ancora lontani da livelli adeguati che ci si augura di poter perseguire con la collaborazione di tutti", conclude la SANB: