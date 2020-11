​Take your time, il "gallo parlante" che dispensa storie è made in Bitonto

Al via le attività di TYT, Take Your Time (Prenditi il tuo tempo), il distributore automatico di racconti progettato dai bitontini Filippo Di Modugno e Liliana Tangorra. L'apparecchio – che ha la forma di un "gallo parlante" – sarà installato in una stazione ferroviaria di Bari all'inizio del nuovo anno.

Mettere a frutto a livello cognitivo il tempo dell’attesa: questo l'obiettivo del progetto, vincitore del bando PIN promosso dal settore Politiche Giovanili della Regione Puglia e dall'ARTI, e finanziato con risorse del FSE – PO Puglia 2014/2020 Azione 8.4 e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.



"L’attesa – spiegano i progettisti – può trasformarsi in un'occasione per arricchire la mente. Infatti TYT-Take your time è un dispensatore automatico di racconti capace di cambiare l'idea di attesa. Un modo migliore per passare il tempo, leggendo non attraverso uno schermo ma tramite un dispositivo elettronico che, su richiesta e gratuitamente, stampa un breve racconto nei terminal ferroviari e aeroportuali o in altri luoghi in cui notoriamente il momento d’attesa è lungo e spesso noioso".

L'idea innovativa di Filippo Di Modugno e Liliana Tangorra, fondatori di di Lieder snc, è produrre e diffondere cultura attraverso questo macchinario, che offre la possibilità di trasformare l’attesa in un momento in cui nutrire la mente, divertirsi, sognare e fantasticare. Un servizio utile per cittadini e turisti che affollano le stazioni ferroviarie e gli aeroporti, ai quali viene fornita un’alternativa nel tempo d’attesa alla consultazione di uno smartphone.

Il prototipo del progetto è stato realizzato dal FabLab Poliba.

Prima azione del progetto è una open call: un invito aperto a raccogliere racconti brevi, per poter selezionare le storie che saranno disponibili all’interno del macchinario. Cinque le sezioni previste: ragazzi, avventura, romantico, humor, poesia/teatro.

La partecipazione è gratuita. È possibile candidarsi inviando una email a takeyourtimelieder@gmail.com.