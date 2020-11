"No alla violenza sulle donne", riflessione degli alunni del liceo Sylos

In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, la seconda classe dell'indirizzo economico sociale del liceo Sylos ha voluto dar voce a chi non ne ha, a chi non ha il coraggio di ribellarsi, a chi subisce e tace perché non ha alternativa.

«La violenza fisica – scrivono i ragazzi – è la più facile da riconoscere, ma vi sono altre forme più subdole che intimoriscono e annichiliscono le donne: le violenze verbali,sessuali, psicologiche, stalking, fatto di una intrusione costante e minacciosa nella vita altrui. Non si può dimenticare che la violenza più diffusa è quella che avviene all’interno delle mura domestiche, in ambito familiare in cui l’uomo esercita un potere assoluto e offensivo della dignità della donna. A conferma di ciò i numeri dimostrano che la violenza sulle donne è aumentata a dismisura nei mesi di lockdown in cui la casa è diventata luogo di tortura e paura».

«Ci fa rabbrividire questa realtà di violenza così diffusa – continua la riflessione – perché ci fa pensare che neppure gli strumenti legislativi possono arginare quel senso di “onnipotenza” che ancora oggi induce alcuni uomini a considerarsi “padroni delle donne”. Una società non può dirsi evoluta se non riconosce la pericolosità sociale di questi comportamenti e non li stigmatizza attraverso l’adozione di misure volte a prevenire i reati, proteggere le vittime e punire i colpevoli. Questo è lo spirito con cui è stata approvata la legge 69 del 2019, denominata Codice Rosso».

I testi sono firmati dalle alunne Rosa Rinaldi, Marajha Murgolo e Arianna Albergo.