Treni soppressi, Ferrotramviaria replica alla denuncia di un'utente

In risposta alla denuncia di disservizio ferroviario da parte di una pendolare nella tratta Bitonto-Bari gestita dalle Ferrovie del Nord Barese, in particolare nella giornata del 19 novembre scorso, l’Ufficio Comunicazione e relazioni esterne di Ferrotramviaria Spa fa sapere che, “a seguito di verifiche interne, è emerso che la soppressione del treno in partenza alle 8.58 da Bitonto è è stata causata dall’ingombro di un’auto nel passaggio a livello al km 38+311, con conseguenti ovvi disagi alla circolazione ferroviaria”.

“È di tutta evidenza – precisa l’azienda – che non si tratta di causa imputabile a Ferrotramviaria, la quale ha comunque provveduto prontamente ad istituire una corsa automobilistica sostitutiva al treno. Le informazioni ai viaggiatori sono state comunicate tramite messaggi audio in stazione con la massima tempestività”.

In merito alla corsa serale soppressa lo stesso giorno, prevista da Bari centrale alle 18.34, la nota di Ferrotramviaria chiarisce che “la soppressione, programmata per esigenze di gestione del materiale rotabile da parte della sala operativa e dunque non improvvisa, era stata comunicata, sia sui monitor video sia tramite specifici annunci sonori, a partire dalle 18.04".