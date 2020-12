Oltre il limite, la disabilità diventa bis-abilità

“La mancanza di salute e la disabilità non sono mai una buona ragione per escludere o, peggio, per eliminare una persona” (Papa Francesco).

Si celebra oggi, 3 dicembre, la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, istituita dall'ONU nel 1992 per promuovere una più diffusa e approfondita conoscenza sul tema, sostenere la piena inclusione delle persone con disabilità in ogni ambito della vita civile e combattere qualsiasi forma di discriminazione. Come stabilito dal Programma di azione mondiale per le persone disabili, sottoscritto nel 1981 dall'Assemblea generale dell'ONU, la Giornata intende sottolineare l'importanza di una società aperta, dialogante e coinvolgente per tutti.





LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE DELL’UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI DI PUGLIA

In occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità, il Consiglio regionale pugliese dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti onlus-aps, visto il periodo emergenziale attuale, ha realizzato questo video per incoraggiare una più diffusa e approfondita conoscenza dei temi della disabilità sensoriale, sostenere la piena inclusione delle persone con disabilità visiva in ogni ambito della vita e combattere qualsiasi forma di discriminazione.

Per tutta la giornata di oggi, sulla pagina facebook del Consiglio regionale pugliese dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti saranno pubblicati numerosi video dimostrativi in cui vengono presentati diversi cittadini con disabilità visiva che vivono la loro quotidianità di donne e di uomini, di lavoratrici e di lavoratori, di atlete di atleti, con naturalezza e vitalità encomiabili.

La disabilità vista come bis-abilità, perché quando entrano in gioco la voglia d’indipendenza, di riscatto e il talento, non esistono più limiti e confini: nella formazione, nella professione, nello sport, nella musica, nell’arte, nella quotidianità.





LA PROPOSTA DEI DOCENTI DELLA DISCIPLINA DEI DIRITTI UMANI

Il tema che l’ONU ha individuato per quest’anno è “Ricostruire meglio: verso un mondo post Covid-19 inclusivo della disabilità, accessibile e sostenibile”. La situazione mondiale di pandemia che stiamo vivendo ha colpito soprattutto le persone socialmente più deboli come i disabili. In particolare i ragazzi BES (con bisogni educativi speciali) e gli studenti con disabilità, dallo scorso marzo ad oggi hanno visto ridursi ulteriormente la loro già limitata vita sociale, mentre sono aumentati limiti e disagio. La didattica a distanza è stata per la maggior parte degli studenti con disabilità drammatica, poiché ha accentuato tutte le difficoltà di questi ragazzi.

Soprattutto la distanza dai propri insegnati di sostegno ha complicato le difficoltà del loro processo di apprendimento. Da parte loro, molti docenti di sostegno hanno cercato di supportare i ragazzi durante questo periodo, in orario scolastico ed extra scolastico, sforzandosi di aggirare le molteplici difficoltà che di sono presentate in quest’anno di lockdown e limitazioni. Certo, se non ci fosse stata la DaD, questi alunni sarebbero stati completamente isolati rispetto alle possibilità di socializzazione e integrazione che la scuola offre.

Il Coordinamento Nazionale dei Docenti della disciplina dei Diritti Umani propone un’attività didattica da svolgere in questa settimana, per sensibilizzare i giovani sui temi della disabilità, accessibilità e sostenibilità.

Il CNDDU ritiene fondamentale l’attuazione del disegno di legge n. 877 del 5 luglio 2018 inerente alla riduzione del numero degli studenti per classe, per eliminare gli effetti della legge 133/2008 che comportò in alcuni casi l’insorgere delle famigerate “classi pollaio”. L’attività che si propone consiste nello sviluppare un elaborato, nel quale l’alunno con disabilità racconti come ha vissuto il lockdown, che cosa gli è mancato e che cosa ha imparato da questa esperienza. L’elaborato (un logo per la Giornata, un disegno, un tema o una canzone) può essere svolto da tutta la classe o da alcuni alunni, a seconda del grado scolastico di riferimento, per non far sentire solo lo studente BES e dare ai compagni la possibilità di cogliere e comprendere le difficoltà legate alla disabilità.





LE INIZIATIVE DEL MIBACT



Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo promuove e sostiene, anche quest’anno, i valori propri della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, favorendo la diffusione di azioni tese alla cultura dell'accoglienza e alla fruizione ampliata del patrimonio e confermando, con il motto "Un giorno all'anno tutto l'anno", l'impegno ad assicurare a tutti il diritto alla partecipazione e all'accesso ai luoghi e ai contenuti culturali italiani.

Quest’anno in particolare, in cui la situazione epidemiologica ha costretto le istituzioni culturali a confrontarsi con limitazioni, restrizioni e impedimenti, è importante riflettere sulle strategie possibili e attuabili per migliorare l’accesso e la fruizione al patrimonio culturale, secondo principi di uguaglianza e pari opportunità.

Per questo motivo, in occasione di questo importante appuntamento, i luoghi della cultura della Direzione regionale Musei Puglia hanno organizzato, per tutto il mese di dicembre, un programma volto a promuovere occasioni di comunicazione e condivisione in tema di accessibilità al patrimonio.

In conformità con le disposizioni ministeriali e con il Dpcm del 3 novembre scorso, tutte le iniziative verranno organizzate tramite i canali digitali.

Clicca qui per conoscere nel dettaglio la programmazione offerta dalla Direzione regionale Musei Puglia.