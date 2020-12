Villa Sylos diventa di proprietà comunale. Storia della riqualificazione dell'ex Contessa

Si completa il percorso di valorizzazione di Villa Sylos con il trasferimento al Comune, attraverso il federalismo demaniale culturale.





DA EX CONTESSA A CITTADELLA DEL BAMBINO

Dopo anni di inutilizzo, lo storico edifico è stato sottoposto a riqualificazione e, grazie ad un investimento di oltre un milione di euro, è stato trasformato nella Cittadella del Bambino, con grandi spazi a misura dei più piccoli, uno skate park, una nuova area giochi ed un parco monumentale dove sono state anche collocate alcune sculture dell’artista Franco Sannicandro. Villa Sylos rappresenta quindi un esempio compiuto di un progetto originale e creativo dove innovazione e ricerca nel campo educativo, artistico e culturale si coniugano con la valorizzazione del territorio e della tradizione.

Ora che l'immobile è stato trasferito al Comune, sarà possibile massimizzare la sua valorizzazione non solo assicurando l’immediata attuazione di tutti gli interventi di tutela e salvaguardia, ma anche incrementando la fruizione pubblica di questi spazi attraverso l’organizzazione di attività culturali, sociali e turistiche, e mediante la promozione di nuove forme di finanziamento e partnership.





LA SODDISFAZIONE DEL SINDACO ABBATICCHIO

Il sindaco Michele Abbaticchio, soddisfatto per questa nuova e significativa tappa nel percorso complessivo di rigenerazione urbana delle periferie bitontine, ripercorre la storia della rinascita di uno dei beni storici più importanti della città: “Villa Sylos, conosciuta da molti come Contessa, è di proprietà comunale. La responsabile del servizio Patrimonio, Tiziana Conte, e il direttore dell’Agenzia del Demanio di Puglia e Basilicata, Vincenzo Capobianco, hanno firmato oggi (ieri per chi legge, ndr) l’atto di cessione di un bene storico che abbiamo recuperato nel corso degli anni con il suo meraviglioso parco, oggi dedicato alla memoria di Angelo Vassallo e nella disponibilità dei più giovani e non”.

“A suon di finanziamenti nazionali vinti e di tanto lavoro – rivendica Abbaticchio – il Comune di Bitonto è finalmente proprietario del biglietto da visita della città arrivando dalla nostra Santo Spirito. Il finanziamento Pirp (Programmi Integrati di Riqualificazione delle Periferie) intercettato nel 2010 (i fondi regionali, già revocati nel 2011, sono stati recuperati nel 2012) è stato sufficiente solo per il recupero del plesso centrale. La restante parte della struttura è stata rifunzionalizzata grazie ad un finanziamento di 1,3 milioni con il Piano delle Periferie vinto nel 2016 con la Città metropolitana. Queste ultime risorse hanno consentito il recupero del parco, delle torri e dell’ex chiesetta. La gestione della struttura è stata poi affidata con appalto pubblico dall’Ufficio di Piano guidato da Andrea Foti, assumendo come parametro essenziale di valutazione la sua sostenibilità economica”.





LE PUNTUALIZZAZIONI DELL’EX SINDACO PICE

Su facebook, tuttavia, l'ex sindaco di Bitonto Nicola Pice, che ha amministrato la città per dieci anni, ha replicato ad Abbaticchio, ricostruendo la storia del recupero dell’ex Contessa e rivendicando di aver avviato, al tempo del suo mandato, la riqualificazione dell’immobile e dell’intera zona 167.

"Chi oggi si vanta di aver ottenuto dal Demanio la retrocessione della ex Contessa – scrive il professor Pice – sarebbe giusto (e istituzionalmente corretto) che si ricordasse che con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 14 maggio 2007, il Comune di Bitonto approvava il Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie (PIRP). Nella proposta di programma, l’Amministrazione comunale proponeva la riqualificazione dell’area della ex Contessa e, tra l’altro, individuava un’area di intervento nel cui perimetro erano ricompresi i fabbricati Iacp di via Crocifisso 118 A-B-C-D e di via Messeni 1/A e 1/B.

Con nota comunale protocollo n. 10230 del 15 maggio 2007 veniva trasmessa alla Regione Puglia la deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 14 maggio 2007, con la quale veniva approvata la proposta di PIRP del Comune di Bitonto.

Con deliberazione di Giunta regionale n. 641 del 23 aprile 2009 veniva approvata la graduatoria delle proposte dei PIRP presentate dai Comuni e ritenute ammissibili a finanziamento, tra le quali anche il PIRP presentato dal Comune di Bitonto, ottenendo un contributo di circa 4,5 milioni di euro. Il Piano del Comune di Bitonto prevedeva opere per un importo complessivo di 7 milioni 913mila euro, di cui 4 milioni a carico della Regione Puglia, in cui erano ricompresi interventi da realizzarsi a cura del Comune di Bitonto per 2,6 milioni da destinare a “residenze, consistenti nella nuova costruzione di due palazzine per complessivi 28 alloggi di edilizia sovvenzionata.

In data 26 maggio 2010 veniva sottoscritto tra la Regione Puglia e il Comune di Bitonto l’accordo di programma, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 858 del 12 luglio 2010 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 123 del 22 luglio 2010”.



"Tanto per fare un po’ di storia (vera) del recupero di questa (un tempo) zona di periferia”, conclude l’ex sindaco Pice.