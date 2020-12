Partita la campagna nazionale di Confcommercio “Compro sottocasa perché mi sento a casa” per sostenere, anche in vista del Natale, gli acquisti nei negozi di vicinato e aiutare così le attività che tengono vive le città e danno lavoro a tante persone.

La campagna è online sul sito internet di Confcommercio e sui canali social della Confederazione, con la pubblicazione di uno spot, un logo ideato per l’occasione e una vetrofania. L’hashtag scelto per l’iniziativa è #ComproSottoCasa.



Nello spot, con il claim “Facciamo rivivere le nostre città. Compra sotto casa”, si sono voluti sintetizzare i principi alla base dell’iniziativa: quelli della sostenibilità e della solidarietà. Oltre a dare un messaggio di speranza e serenità per le festività natalizie.



"Il negozio di vicinato ha da sempre una valenza a livello sociale che non viene considerata per l’importanza che ha veramente. Questa campagna di sensibilizzazione non dovrebbe valere solo per Natale, ma per tutti i giorni dell anno. A prescindere dalla crisi economica e sicuramente sanitaria che stiamo vivendo, che sia uno spunto di riflessione per rivedere i nostri comportamenti che prima o poi si ritorceranno anche contro di noi." Questo il commento di Cristina Lovascio, Presidente Confcommercio Bitont, che ha promuove l'iniziativa.

"L'invito è rivolto anche a tutte le attività commerciali, affinchè si impegnino nel promuovere la condivisione di idee e progetti per ottenere insieme e al meglio obiettivi comuni per la propria fatica imprenditoriale e per la propria città", conclude Lovascio.