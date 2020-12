Quarantena e isolamento fiduciario per Covid, dal Comune una linea dedicata

Da lunedì 7 dicembre i cittadini in quarantena perché contagiati dal Covid-19, o in isolamento fiduciario perché a contatto con persone positive, avranno a disposizione una linea telefonica (351.701.1218) e una email (pua.bitontopalodelcolle@gmail.com) dedicate per poter contattare il Comune.

Il servizio, attivato dall’Assessorato al Welfare, sarà operativo nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 12 alle ore 13 e consentirà agli interessati di entrare in contatto diretto con le assistenti sociali del Segretariato Sociale per informazioni e indicazioni relative alle modalità di consegna a domicilio di spesa e farmaci, alla gestione e al ritiro dei rifiuti domestici, ai comportamenti da adottare in caso di contagio o contatto con soggetti contagiati, all’accesso ai servizi socio-assistenziali messi a disposizione dal Comune di Bitonto e al servizio di supporto psicologico.

“La linea dedicata ai nostri concittadini in quarantena e in isolamento fiduciario per il Covid – spiega l’assessore Gaetano De Palma – permetterà al Comune di dare loro una risposta pronta ed efficace alle non poche esigenze anche di carattere pratico legate alla loro condizione, consentendo altresì di ottimizzare il grande sforzo organizzativo, che in questi mesi i servizi sociali comunali stanno garantendo alla cittadinanza per fronteggiare le conseguenze dell’emergenza sanitaria“.