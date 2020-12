Emergenza Covid, cambia il numero del conto corrente solidale del Comune

Cambia il numero del conto corrente del Comune di Bitonto dedicato alla raccolta solidale di donazioni da parte di privati e imprese.



I fondi saranno destinati dall’Amministrazione comunale a finanziarie misure di sostegno, prevalentemente sociale, che vanno ad aggiungersi a tutte le altre attivate per aiutare quanti sono in difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19.

Queste le nuove coordinate bancarie del conto corrente solidale:

Codice IBAN: IT52A0526279748T20990000611

Intestatario: Tesoreria Comune di Bitonto – Banca Popolare Pugliese (agenzia di Bitonto)

Causale: Emergenza sanitaria da Covid-19

(per donazioni dall’estero in euro o in altre valute il Codice BIC SWIFT è BPPUIT33).

I contributi versati sul conto corrente solidale, riportando in bonifico la causale “Emergenza sanitaria da Covid-19”, sono detraibili al 30% dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito per le persone fisiche e gli enti non commerciali e deducibili dal reddito d’impresa per i soggetti titolari di reddito d’impresa (art. 66 del Decreto Legge n. 18/2020).