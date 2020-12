Us Bitonto, meno di un mese ai 100 anni. Il presidente Rossiello: "Entusiasmo più forte del Covid"

Riesco a contattare il presidente dell’Us Bitonto calcio, Francesco Rossiello, mentre è in auto, indaffarato tra una commissione e l’altra. È la mia prima intervista al patron neroverde e non poteva esserci occasione migliore dell'imminente centenario che la società si appresta a festeggiare tra qualche giorno, nel 2021.

Il suo tono di voce è cordiale, come sempre, e non si tira indietro neppure dinanzi a domande "scomode". Da ogni singola parola traspaiono passione e gratitudine nei confronti della tifoseria.

Presidente Rossiello, tra meno di un mese ricorre il centenario della società neroverde: quali iniziative state preparando per festeggiare questo storico traguardo?

“Stiamo vivendo un periodo molto particolare ma c’è ugualmente grande entusiasmo. Il centenario è un momento da ricordare per la tifoseria. Abbiamo cominciato con l’onorare la gloriosa maglia neroverde, facendola scegliere alla tifoseria mediante un contest. Successivamente organizzeremo una mostra fotografica, compatibilmente con le normative anti Covid, con i campioni dell’epoca e del presente e con video interviste a coloro che hanno reso grande il Bitonto. Insomma, ci saranno iniziative fino a giugno”.

La maglia celebrativa scelta dai tifosi e dai follower sulla pagina Facebook della società neroverde si rifà ad una divisa storica, con strette bande verticali nere e verdi, arricchita da laccetti al collo che rendono il prototipo molto vintage. Senza sponsor, verrà indossata dai “leoncelli” per qualche partita ufficiale e in occasione di amichevoli di prestigio.

Anche il logo del centenario che apparirà sulla divisa è stato interamente creato ad hoc: chi ha avuto l’idea?

“Anche l’idea del nuovo logo – che raffigura il numero uno, un pallone di cuoio e il leone, poggiati sullo sfondo della nostra Cattedrale, è nata dalla tifoseria, che si è dimostrata molto appassionata”.

Quali risultati sportivi si aspetta nel 2021? Promozione? Raggiungimento dei play-off?

“Noi puntiamo sempre al massimo, cerchiamo di essere sempre protagonisti. Si vedrà…”.

Come vede la sosta forzata del campionato, causa restrizioni Covid?

“La sosta ci ha fatto bene dal punto di vista fisico perché in estate non avevamo fatto una preparazione adeguata, e in questo modo il rapporto tra i ragazzi e l’allenatore si sta cementificando sempre di più, soprattutto in allenamento. Abbiamo giocatori scesi da categorie importanti che stanno facendo da chioccia ai nostri under”.

A che punto è la situazione stadio? Quando cominceranno i lavori di adeguamento dell’impianto?

“L’amministrazione comunale ha garantito che i fondi sono stati stanziati, anzi attende un ulteriore fondo per la ristrutturazione dello stadio per intero. A gennaio 2021 dovrebbero cominciare i lavori e lo stadio dovrebbe essere pronto entro la prossima estate”.