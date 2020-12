"Solidarietà in circolo", la raccolta benefica del PD Bitonto

Secondo il rapporto Caritas 2020, la pandemia ha messo in ginocchio i giovani e le famiglie senza più lavoro. Boom di richieste, prese in carico oltre 450mila persone, una su due ha chiesto aiuto per la prima volta. Ecco l’identikit della nuova povertà: colpisce donne, minori, partite Iva e precari. La quarantena generalizzata tra l’11 marzo e il 18 maggio 2020 ha prodotto 445mila nuovi poveri assoluti in più, che si aggiungono agli oltre 4 milioni e 600mila del 2019. Il primo effetto della crisi sociale innescata dal primo lockdown (a cui si sommeranno i dati del secondo non ancora superato) ha colpito le donne escluse da un’occupazione stabile; i giovani precari tra i 18 e i 34 anni; i minori penalizzati dalla povertà materiale delle famiglie, dalla chiusura delle scuole e dal conseguente contraccolpo relazionale e cognitivo; le partite Iva che hanno subito un calo del reddito e, per più di un terzo, hanno perduto la metà del reddito familiare.

Questo il quadro tracciato dal circolo PD di Bitonto, in una nota a firma del segretario cittadino Francesco Brandi.

“Una caratteristica comune ai nuovi poveri – si legge nel comunicato – è non avere risorse finanziarie liquide sufficienti per fare sopravvivere più di tre mesi la propria famiglia. La quota ha superato il 50% tra i disoccupati e i lavoratori dipendenti con contratto a termine. Tra le categorie più colpite c’è anche il ceto medio già impoverito nel piccolo commercio, nelle professioni e nei servizi alle persone. Qualsiasi iniziativa in questa fase, specie a livello locale, non può che rappresentare un sollievo temporaneo per chi ha dinanzi una fitta nebbia. Il Partito Democratico, impegnato su tutti i livelli delle istituzioni pubbliche, dai Comuni al Governo centrale, ha a cuore sia la dimensione futura della cosiddetta resilienza (pensiamo al Recovery Fund, al Mes), sia quella presente del sostegno in piena crisi (ristori, bonus). Ma i partiti sono anche associazioni di liberi cittadini, di persone in carne ed ossa, che prestano gratuitamente il proprio tempo per migliorare il posto in cui vivono”.

“Così come nel mese di aprile, ma anche in prossimità di questo Natale 2020, stavolta in maniera più organizzata, abbiamo voluto far sentire la nostra vicinanza a quanti sono nella difficoltà materiale e il nostro sostegno alle realtà associative impegnate nel settore della carità”, sottolinea il PD Bitonto annunciando l’adesione all’iniziativa SOLIDARIETÀ IN CIRCOLO promossa dal Partito Democratico nazionale.

L’obiettivo è raccogliere generi alimentari e beni di prima necessità per le persone e le famiglie in difficoltà.

Da mercoledì 9 dicembre a sabato 19 dicembre, il circolo di Bitonto (in corso Vittorio Emanuele, 21) sarà a disposizione di quanti vorranno contribuire al sostegno di chi in questo delicato periodo storico necessita di aiuti concreti.

Giorni e orari per la consegna

martedì e mercoledì dalle 18 alle 20

sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 18 alle 20

domenica dalle 11 alle 12.30

Tutti gli alimenti raccolti verranno conferiti ai centri Caritas della città. L’iniziativa è rivolta a tutti i cittadini di Bitonto.

Info: