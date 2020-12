​Bitonto in festa per l’Immacolata, sua patrona

Si celebra oggi una tra le feste più sentite della tradizione popolare bitontina: la solennità dell’Immacolata Concezione, patrona di Bitonto.

Fu papa Leone XII, con decreto della Sacra Congregazione dei Riti, ad istituire l’8 dicembre 1826 nella diocesi di Bitonto la Messa pontificale in onore dell’Immacolata Concezione.

Oggi alle 11, in Cattedrale, don Ciccio Acquafredda presiederà la santa Messa assistito dal vicario parrocchiale don Rocco Priore e dai sacerdoti del Capitolo Concattedrale della Curia vescovile. Per la ricorrenza, l’abside della Cattedrale è stato ornato di tappezzeria con sontuosi parati. Al lato dell’altare troneggia la statua dorata dell’Immacolata, scortata dagli agenti della Polizia municipale in alta uniforme.

I fedeli sono tenuti ad osservare il protocollo anti Covid, indossando la mascherina e assicurando il distanziamento.



Tra le autorità presenti il sindaco Michele Abbaticchio, il presidente dell’arciconfraternita Immacolata Concezione Francesco Cannito, il già senatore della Repubblica Giovanni Procaccci, il presidente del Comitato Feste Patronali Nicola Pice ed altre autorità civili e militari. Partecipa alla celebrazione anche il più piccolo confratello dell’Immacolata: Matteo Pasquale Palermo, di appena quattro anni.

La Messa sarà stata trasmessa in diretta televisiva su Antenna Sud (canale 174).



La pandemia non ha interrotto il gemellaggio mariano instaurato dal 2010 tra le città di Bitonto e Molfetta (confraternita Immacolata della chiesa di san Berardino): padri spirituali e confratelli sono uniti spiritualmente nella stessa devozione.

La gloriosa arciconfraternita dell’Immacolata fu istituita il 10 luglio 1531 con Bolla del cardinale monsignor Alessandro Farnese, già vescovo di Bitonto e divenuto Sommo Pontefice con il nome di papa Paolo III. La confraternita godeva del supporto autorevole ed efficace dell’episcopato locale, che nella figura del vescovo monsignor Giovanni Pietro Fortiguerra, il 7 aprile 1578, riconobbe i privilegi, le regole e i diritti di fondazione concessi al Regio Assenso.

Quest’anno ricorre il 145esimo anniversario di fondazione della confraternita (1875-2020), i cui confratelli erano zelanti operatori di carità a beneficio delle fasce sociali più deboli. Tale caratteristica carismatica determinò ampi consensi da parte del popolo e il riconoscimento dell’alta onorificenza da confraternita ad arciconfraternita, ad opera di papa Pio IX.

Le relative notizie storiche sono riportate nel volume mariano “Immacolata Concezione icona della chiesa” del teologo bitontino Giuseppe Cannito, con prefazione di monsignor Francesco Cacucci già arcivescovo di Bari-Bitonto e di don Ciccio Acquafredda, padre spirituale dell’arciconfraternita. Il professor Cannito è stato presidente emerito dell’arciconfraternita dell'Immacolata.