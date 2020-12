Albero di Natale in piazza Cattedrale, "segno immenso di positività e di pace"

Un grande albero illuminato di blu, sormontato da una stella: è il simbolo del Natale che troneggia in piazza Cattedrale. Immancabile, come da dieci anni a questa parte, per esprimere positività e speranza, necessarie più che mai a conclusione di questo 2020.

Negli ultimi quattro anni, per iniziativa di dirigenti e docenti delle scuole primarie e dell’infanzia bitontine, coordinati dal professor Carmelo Michele Bacco, quest’albero ha ospitato come una chioccia fino a 600 bambini, con i loro canti di Natale. Dolci “assembramenti” che per quest’anno bisognerà purtroppo rimandare.

L’albero è stato benedetto da Don Ciccio Acquafredda, parroco della Cattedrale, come “simbolo di gioia e di speranza”, con l’auspicio che “questa pandemia finisca e che tornino questi sentimenti nelle nostre famiglie”.

Installato per iniziativa del ristoratore Emanuele Natalizio, l’albero di piazza Cattedrale è divenuto di anno in anno più bello. Al suo allestimento collaborano con senso di forte appartenenza e orgoglio i cittadini del centro antico, con l’aiuto logistico di Silvano Intini.

Quest'anno, grazie alla disponibilità di Fabio Fornelli, nella piazza saranno diffuse musiche natalizie dal pomeriggio fino a sera.

Tutto realizzato nella massima trasparenza, con le necessarie autorizzazioni da parte del Comando di Polizia locale.

“Mai è stato chiesto un contributo a nessuno”, tiene a sottolineare Natalizio, che ha sempre donato i fondi per gli allestimenti “come atto d’amore verso piazza Cattedrale e verso la città intera”.

“E soprattutto in quest'anno cosi difficile – conclude – è segno immenso di positività e di pace”.