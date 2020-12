Candele e ceri per Santa Lucia, in attesa del ritorno dei falò in piazza

Il gruppo folk Re Pambanelle e il Cenacolo dei Poeti invitano ad accendere un lume, una candela, un cero nella notte più lunga dell'anno, quella di santa Lucia tra il 12 ed il 13 dicembre.

Dalla notte dei tempi i falò di santa Lucia illuminano il buio pesto dell'inverno nell'attesa del santo Natale, quando il giorno ricomincia a crescere.

La studiosa di tradizioni popolari Tina Masciale da oltre 30 anni ripropone l'antico rito dei falò, abbinato a danze e canti popolari e prodotti tipici del periodo, in piazza san Silvestro. Grazie allo storico gruppo folk Re Pambanelle da lei fondato, che proprio in san Silvestro aveva sede, la tradizione non è andata persa. Anzi, negli ultimi anni è stata imitata anche da altri gruppi, tanto che in città si contano ormai decine di falò.

Quello organizzato da Re Pambanelle resta il falò più conforme alla tradizione bitontina, che viene ben descritta nella poesia "Sànda Leciòie" del compianto professor Giuseppe Moretti, raccolta nel libro "Vetònde" curato da Oronzo Maggio e dalla professoressa Anna Moretti.

In questo triste anno di pandemia, l'impossibilità di accendere il falò collettivo ha portato all'idea di accendere candele alla Martire della Luce e degli occhi, in continuità con i ceri dell'Avvento e della novena dell'Immacolata, come tanti piccoli falò domestici che ci facciano sentire uniti e parte di una comunità, nell'attesa di un anno che si spera migliore.

Riportiamo il testo della poesia di seguito.



SÀNDA LECIÒIE

Nànze a chèuse, matìne-matòine,

drèite e nànze a la vetròine

Generòuse che premìiure

già s'aggiuste re pastìure.

Jè decèmbre... trìdece dòie,

fèsta bèlle Sanda Leciòie!

Jè u fùuche ca l'abbevèsce

che la dòje ca mo s'accrèsce.

Sèmbe u fùuche pòrte la lìuce,

bòune a l'ùcchie ca t'abbrìuce...

e pu fùuche a dà trevèue

lègne e fràsche da brescèue!

nànze e drèite a la via nòuve

ce se vòule dà se tròuve.

Cùrre drèite a Checenèdde

ca te dè do pezzatèdde.

Drète a chèuse u "Alanìidde"

già t'apprònde u sarcenìidde.

Da u trappoìte la "Sardèdde"

te dèie re frascèdde

da 'ndèrre "Tridecedìinde"

te dè re saremìinde.

MèstePeppe, u falegnèume,

dè frambùgghie e te rechièume

pe strascìidde e strozzarèdde

bona au fùuche, lònghe e bèdde.

Da ste prònde Jànnasànde

ca te dè re fremenànde.

Re lìòune?! da Marràune

va te ra pìgghie da u pertàune.

Damascèlle e po Baròise

dònne sembe re terròise...

(professor Giuseppe Moretti)





SANTA LUCIA

Vicino a casa, di buon mattino dietro e avanti la vetrina

Generoso con premura

si aggiusta i pastori.

È dicembre, giorno tredici,

festa bella Santa Lucia.

È il fuoco che la ravviva anche perché il giorno va crescendo.

Sempre il fuoco porta la Luce buona all'occhio che brucia.

E per il fuoco devi trovare

legna e frasche da bruciare.

Avanti e dietro per la Via Nuova

ciò che si vuole, là si trova.

Corri dietro a Cucinella

che ti dà due pezzi di legna.

Dietro casa il "mezzo bovalano" già ti prepara la sarcina.

Dal trappeto la "sardella"

ti dà le fascine

e dallo scantinato "tredicidenti"

ti dà i sarmenti.

Mastro Peppe, il falegname,

dà trucioli e ti richiama

per residui di tavole e piccoli pezzi buoni per il fuoco, lunghi e belli.

Là sta pronta Annasanta

che ti dà i fiammiferi.

La legna? Da Marrone vàttela a prendere dal portone.

Damascelli e poi Parisi ed Urbano

danno sempre i soldi.

(traduzione di Oronzo Maggio e Anna Moretti)