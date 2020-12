Quest'anno a Santa Lucia "u fùche" di Folkèmigra s'accende online

Le tradizioni, soprattutto quelle che implicano il coinvolgimento dell’intera comunità, in quest’anno di emergenza sanitaria vivono tempi duri più che mai. Il rituale dell’accensione del fuoco in occasione della festività di Santa Lucia però non può fermarsi e, seppure cambiato per necessità, sarà rinnovato anche quest’anno.

L’associazione Folkèmigra, che da anni ha rilanciato una tradizione oramai caduta nell’oblio e relegata a festa di quartiere, non farà mancare il rito dell’accensione de “u fùche a Santa Lucia” .

Dopo aver raccolto il testimone organizzando la manifestazione, dapprima in largo Teatro vicino alla chiesetta di Santa Lucia (dove storicamente si accendeva il fuoco più grande della città) e poi in piazza Cavour per disposizioni di pubblica sicurezza, lo staff di Folkèmigra – guidato dal demologo ed etnomusicologo Francesco Minuti – ha pensato ad una edizione online.

Grazie alla collaborazione con Radio Doppio Zero, domani a partire dalle 19, sulle pagine facebook di Radio00 e Folkèmigra andrà in onda una diretta streaming dalla sede dell’associazione di promozione sociale Folkèmigra. Davanti al fuoco del camino, interverranno numerosi ospiti che daranno il proprio contributo artistico.

ede, folklore, storia, tradizione e musica saranno protagoniste dell’edizione 2020 online de “u fùche a Santa Lucia”. Oltre alle musiche suonate dai musici dell’associazione, si racconterà la vita di Santa Lucia con l’intervento di don Ciccio Acquafredda, e saranno recitate le poesie del professor Giuseppe Moretti per concessione dei testi da parte della figlia Anna. Sarà inoltre trasmesso un documentario sulla tradizione dei dolci tipici della tradizione locale.

L’associazione Folkèmigra dà appuntamento online a domani sera, con l’augurio di potersi rivedere presto nelle piazze della città per tornare a festeggiare, suonando e danzando, come si è sempre fatto finora, per mantenere vivo il fuoco della tradizione.