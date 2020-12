Intitolate tre vie a Pietro Stallone, Pasquale Cascione e "mamma Lucia"

Con la deliberazione di Giunta comunale n.200 dello scorso 4 dicembre, l’amministrazione ha deciso di intitolare tre strade cittadine senza nome a tre bitontini che hanno dedicato la loro vita all'impegno sociale ed umanitario: Pietro Stallone, Pasquale Cascione e Lucia Spadone.

La decisione è stata presa a seguito di diverse richieste pervenute dalle famiglie degli interessati, con note acquisite al protocollo comunale.

In particolare, per il cavaliere e avvocato Pasquale Cascione, già pretore onorario di Bitonto, la famiglia ha richiesto nel 2012 l’intestazione di una via nella sua città, “in modo da ricordare la sua grande personalità di giurista e il suo impegno di benefattore, capace di coniugare rigore e sapienza nell’amministrazione della giustizia e nell’esercizio di alte cariche civiche".

Stesso discorso per il patriota e sindacalista Pietro Stallone, nato a Palombaio nel 1989, per il quale è stata presentata una ricca documentazione storica che testimonia l’impegno durante la prima guerra mondiale: in qualità di Ufficiale del Genio telegrafico “organizzò la difesa del Palazzo delle Poste e della Radio dall’attacco fascista”.

Infine, nel 2015 è stata presentata la richiesta per l’intitolazione di una strada a “mamma Lucia Spadone, ostetrica comunale dal 1916 al 1966”. La bitontina, infatti, per 50 anni ha svolto il suo servizio di ostetrica, contribuendo alla nascita di 25mila bambini. “Una donna straordinaria, degna di ricevere dalla comunità bitontina un giusto riconoscimento sia per essere stata una lavoratrice instancabile, che per essere stata premurosa e responsabile nel suo lavoro quotidiano, dispensando a partorienti e nuovi nati il suo angelico sorriso rassicurante”.

Di conseguenza la Giunta comunale ha deciso di assegnare a Pietro Stallone la I traversa di via Palmiro Togliatti, a Pasquale Cascione la traversa privata di via Palmiro Togliatti e a Lucia Spadone il tratto di strada da via Berlinguer a via Generale Francesco Planelli, denominata convenzionalmente direttrice asse nord-sud.