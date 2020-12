​Rifiuti, roghi e mini discariche a Bitonto

Sette associazioni cittadine, legate da una particolare sensibilità ai problemi ambientali, hanno scritto al sindaco Michele Abbaticchio e all’assessore comunale a Decoro urbano e Polizia locale, Cosimo Bonasia, per chiedere attenzione al fenomeno dell'abbandono di rifiuti e dei roghi nelle campagne.



La lettera, inviata ieri, ha l'intento di “avviare un tavolo di confronto e di collaborazione” e contiene proposte concrete. È sottoscritta da Fare Verde Bitonto, SASS Puglia, Comitato Ambiente è Vita, VogliAMO Bitonto Pulita, Inachis Bitonto, Legambiente Bitonto “Pino di Terlizzi” e NPC Puglia.





LA DENUNCIA

Nei giorni scorsi ha destato curiosità ed interesse – scrivono le associazioni – la geo localizzazione di quasi trecento siti con rifiuti abbandonati (alcuni con rifiuti speciali e pericolosi tipo amianto) da parte di un cittadino, Vito D’Alessandro, da tempo impegnato su questo tema. Quello che, però, fa più rabbia è constatare che, nonostante già in passato alcune associazioni cittadine avessero segnalato e denunciato alle autorità competenti la presenza di queste discariche a cielo aperto, nulla sia cambiato negli ultimi anni. Ricordiamo, infatti, le numerose segnalazioni dei volontari dei SASS Puglia e di Fare Verde Bitonto, nonché l’iniziativa del circolo Legambiente Bitonto “Pino di Terlizzi” denominata Scatta&Mappa, e le recenti operazioni di pulizia di altri gruppi locali come VogliAMO Bitonto Pulita.

A seguito dei tanti episodi di denuncia, alle iniziative, al diffondersi degli incendi (che si verificano ciclicamente, nelle campagne bitontine, dovuti, quasi sempre, all'abbandono selvaggio di rifiuti di qualsiasi genere, smaltiti illecitamente anche attraverso la pratica dei roghi, dannosi per l'ambiente e per la salute), si chiede e si insiste affinché le autorità preposte si adoperino per un controllo capillare ed efficace del territorio.

Com’è noto, tali incendi sono dannosi per l'ambiente e perl'incolumità dei cittadini; alcune tipologie di rifiuti, bruciando, producono diossina e sostanze microinquinanti in concentrazioni significative che minano la salute. Inquinando, oltre all'aria, anche acqua e il suolo, gli alimenti sia di origine vegetale che animale, prodotti in tali zone, diventando vettori di veleni per il cittadino.





LA PROPOSTA

Le associazioni propongono di installare foto trappole per garantire maggiore vigilanza nelle campagne; adottare l’uso di droni, così da poter monitorare ed intervenire in tempo reale alla prima avvisaglia di abbandono rifiuti o incendio degli stessi; convocare un tavolo tecnico con tutti i soggetti portatori di interessi (associazioni e comitati di categoria, associazioni di volontariato e protezione civile), enti (Regione, Parco, Cittàmetropolitana, Comune, Consulte, Comitati di quartiere), Sanb, forze dell'ordine e liberi cittadini attenti alla salvaguardia del territorio, al fine di costituire una task force o un osservatorio sull’ambiente che monitori il fenomeno, anche con la costituzionedi squadre che vigilino in modo da scoraggiare e dissuadere i malintenzionati, gestite da un’unica cabina di regia.

Propongono inoltre di mettere a punto un progetto ufficiale di mappatura delle zone degradate e invase da rifiuti di ogni genere, con conseguente bonifica delle stesse; di far applicare in maniera rigida l’ordinanza sindacale per prevenire il rischio di incendi nelle campagne. Emanata ogni anno ad inizio della stagione estiva, l’ordinanza richiama ed integra obblighi e divieti della normativa regionale e nazionale ("i proprietari/conduttori/gestori di fondi rustici, aree incolte abbandonate o presentanti fattori di rischio di incendi, devono eseguire in tempo utile le necessarie opere di difesa passiva per l'eliminazione del rischio incendi").

Nella lettera condivisa, le sette realtà bitontine chiedono poi che venga emanataun’apposita ordinanza sindacale che preveda una sanzione pecuniaria per l'abbandono incontrollato di rifiuti non pericolosi (o, laddove già esistesse, che venga effettivamente fatta applicare); che venga emanata un’apposita ordinanza sindacale che vieti l’accensione di fuochi e l’emissione di fumi non autorizzati in tutto l’anno solare durante le ore notturne (dal tramonto all’alba); che venga installata una rete di videocamere di sorveglianza ad ogni varco di ingresso/uscita dalla città, che possa riprendere il movimento di qualsiasi mezzo di trasporto.

Propongono infine di promuovere campagne informative e formative sulla raccolta dei rifiuti, in modo da diffondere una corretta cultura del riciclaggio e della prevenzione nella produzione di rifiuti, anche con la semplice affissione di manifesti che informino, per esempio, la popolazione sui rischi per la salute e le pene connesse al reato di combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis della legge 152/2006).