Schermo multimediale e iPad: ecco la classe 3.0 del Vitale Giordano

Un rovescio della medaglia positivo della pandemia c’è: l’introduzione immediata di nuovi metodi di fare scuola e di concepire il gruppo classe. Ne è testimone l’istituto tecnico economico Vitale Giordano di Bitonto, dove venerdì è stata inaugurata con una conferenza stampa la prima classe 3.0.

Non più, o meglio non solo, la classe standard composta da banchi, cattedra e lavagna: a questi elementi “storici” sono stati affiancati uno schermo gigante interattivo e multimediale, iPad per l’insegnante e per ogni studente e, innanzitutto, una efficace connessione internet. La si può considerare una vera e propria rivoluzione della formazione scolastica, sperimentata con successo durante i mesi di lockdown con la didattica digitale integrata.

“La classe 3.0 è una prima classe sperimentale per quello che sarà il progetto nei prossimi anni”, ha dichiarato il dirigente scolastico dell’ite Francesco Lovascio in apertura di conferenza stampa. Ed ha annunciato: “L’anno prossimo gestiremo altre tre classi con questo modello. I fondi del Ministero dell’Istruzione ci hanno permesso di acquistare modelli innovativi di banchi, maxi schermo interattivi multimediali e iPad, tutti strumenti per lavorare in rete. L’idea è di far diventare prevalente questo modello di didattica, perché vogliamo far cambiare il modo di apprendere: il docente deve diventare un tutor”.

Inoltre, come hanno spiegato le docenti Maddalena Bellocchio e Anita Ruggiero, gli iPad sono in comodato d’uso forniti dalla scuola, i nuovi banchi sono mobili e adattati ad isole di varia grandezza. Si lavora con la tecnologia ma con classi flessibili. Per le insegnanti è importante sottolineare che gli strumenti digitali sono solo un mezzo, ma la parte del leone la fanno le metodologie. Così com’è importante la vasta suite di Google, che con le sue tante applicazioni gratuite permette di svolgere un’infinita varietà di attività online mediante un semplice account.

Alla conferenza stampa era presente anche l’assessore comunale all’Istruzione Marina Salierno, che ha rimarcato: “Queste nuove classi modificano letteralmente la metodologia della comunicazione, non lo si può considerare un traguardo ma un punto di partenza”.