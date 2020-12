Il finale, di rigore, è l’assaggio. Si chiudono tutte così, le video ricette di Gigione, all’anagrafe Luigi Mezzapesa, camionista con una sconfinata passione per il cibo e la cucina. “Adoro mangiare e mettermi ai fornelli. Personalizzo ogni ricetta, e devo dire che i miei piatti hanno sempre un grande successo”, racconta a BitontoLive.



Da qualche tempo ha cominciato a pubblicare sui social i video delle sue performance in cucina, collezionando like e complimenti. Quest’omone di 64 anni, stanco di una vita passata nella cabina dei tir, sempre in strada e lontano da casa, nel fine settimana indossa il grembiule e prepara delizie da leccarsi i baffi. Ricette reinventate, con ingredienti di prima scelta, raccontate con simpatia e semplicità, svelando piccoli “segreti” di una cucina appetitosa e verace.

Va spedito, Luigi, senza impaccio, guardando dritto nell’obiettivo dello smartphone. A riprenderlo sono la figlia o il genero, persone care che lo assistono nelle sue prestazioni da chef. Prove casalinghe e genuine, apprezzate proprio per la loro rusticità non artefatta. Entrare nella cucina di Gigione è come stare al fianco della nonna o della mamma ai fornelli, che preparano per la famiglia pregustando i sapori da condividere a tavola.

Queste video ricette sono l’approdo di un viaggio cominciato più di cinquant’anni fa. “Sin da piccolo mi è piaciuto cucinare. Imparai da mia madre a fare il sugo quando avevo poco più di undici anni. Mio padre era appena morto d’infarto mentre lavorava come muratore in Germania. Aveva solo 54 anni. Mia madre cadde in depressione, si allettò e morì dopo qualche anno”, racconta Luigi.

Mamma Addolorata, cuoca eccellente, gli ha insegnato le basi della cucina. Lui smise di andare a scuola (confessa che non gli era mai piaciuta e la disertava volentieri, prendendo botte dal padre) e andò a bottega da un fornaio in via De Ilderis. “Adoravo andare in bicicletta e volli andare al panificio principalmente per fare le consegne”, confessa. Aveva una bici scassata: un telaio con le ruote, senza neppure i freni, su cui trasportava fino a 40 chili di pane. “Sai quante cadute ho fatto – ricorda – mentre facevo le consegne ai generi alimentari e all’istituto Maria Cristina. In discesa e in curva, soprattutto sulle chianche di Bitonto vecchia. Una volta, vicino all’ex seminario, andai a finire dritto in casa di una signora e presi un sacco di mazzate. Cercavo di frenare con il piede, ma non sempre ci riuscivo perché la bicicletta prendeva troppa velocità”.

Ma, al di là delle consegne avventurose, a Luigi piaceva impastare e infornare. “Ho imparato a fare il pane, ma anche pizze e focacce. Poi a 17 anni lasciai il panificio perché ero stanco di lavorare di notte, e invece il destino ha voluto che dovessi lavorare sempre di notte, facendo l’autotrasportatore”.

Dopo qualche anno di vita “spatriata”, a suonare la batteria nei locali, senza orari (una passione interrotta nel 1994, quando ha appeso le bacchette al chiodo), è salito sui camion. All'inizio una scelta di libertà: "Sentirsi padrone della strada, stare sempre in giro, viaggiare anche all’estero. Ma una volta che sei stato a Londra o Parigi, hai fatto sosta e hai girato la città, ti ritrovi solo in cabina, distante dagli affetti familiari. Ed è triste”.

Il matrimonio a soli 22 anni, una moglie che gli sta accanto da sempre, tre figli abituati all’assenza e all’attesa, una famiglia salda. “Domenica è la mia compagna di vita. Ci siamo sposati ragazzini e ci vogliamo ancora bene. Anche la cucina ci ha unito: lei, ironia della sorte, è figlia di un panettiere. Nicola è il nostro figlio maggiore, ha 42 anni e fa il vigile del fuoco. Poi, dopo 16 anni di tentativi, sono arrivati i gemelli: Oriella e Giuseppe, lei estetista e lui studente universitario di economia”.

Poi Luigi torna ai ricordi di ragazzino: “Mi è sempre piaciuto mangiare, ecco perché mi mettevo volentieri ai fornelli. Una volta mia madre mi mandò a comprare un chilo di cozze e le mangiai tutte mentre tornavo a casa, camminando camminando. Ero innamorato del cibo, e mamma era una cuoca eccezionale, da fare invidia. A Pasqua e a Natale preparava i dolci per tutti i parenti, ma io riuscivo sempre a scovare la zuppiera dove conservava la pasta di mandorle. Quanti dolci ho divorato, soprattutto i calzoncelli...”.

L’idea di pubblicare le sue video ricette è nata per ridere, ma poi ci ha preso gusto: “Non faccio caso alle visualizzazioni ma mi piace ricevere complimenti per come cucino e impiatto. Il primo esperimento è stata la preparazione di una porchetta: ho comprato il tronchetto di maiale e ho seguito la ricetta tradizionale di Ariccia. Da lì, mangiando mangiando, ho pubblicato i filmati di quello che preparo nel fine settimana. Prima sulla mia pagina facebook e poi su youtube. È il mio divertimento”.

“Se hai le basi – assicura – ti riesce un po’ tutto. Basta fare molta attenzione agli ingredienti, a dosare il sale, a misurare le quantità. Tutto dev’essere armonioso e cremoso, non asciutto. La sera, quando rientro a casa, mi rilasso cucinando. Piatti semplici, soprattutto a base di pasta rigorosamente pugliese. A casa siamo innamorati della pasta, non deve mai mancare, anche olio aglio e peperoncino”.

I piatti di Gigione sono veloci ma gustosi. Come le caserecce “alla pasticciona” con funghi cardoncelli, salsiccia, zucchine, melanzane e pomodorini. O i paccheri alla siciliana, con tonno fresco e melanzane fritte (nella video ricetta qui pubblicata). Olio buono, prodotti del territorio e spezie non devono mai mancare, e soprattutto non deve mancare quella “cremina” che è il suo marchio di fabbrica, per abbracciare gli ingredienti ed esaltarne i sapori.

E, come dice lui, provare per credere!