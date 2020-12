Deroghe a divieto spostamenti a Natale e Capodanno, in Puglia interessato un comune su tre

Le eventuali deroghe sugli spostamenti interessano oltre 215mila pugliesi che vivono in piccoli comuni con meno di 5mila abitanti, pari al 33% del totale dei comuni della Puglia. È quanto emerge da una analisi della Coldiretti/Fondazione Divulga in riferimento all’ipotesi di superare il divieto agli spostamenti per le aree limitrofe ai piccoli comuni a Natale, Santo Stefano e Capodanno.

I piccoli comuni pugliesi, con popolazione inferiore ai 5mila abitanti, sono 85 sui 257 totali – ricorda Coldiretti Puglia – di cui 40 in provincia di Lecce, 38 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Taranto e 2 in provincia di Bari (Poggiorsini e Binetto): garantiscono il distanziamento in un paesaggio fortemente segnato dalle produzioni agricole, dai vigneti agli ulivi secolari, con le masserie di straordinario pregio, i verdi pascoli, le distese di grano e i terrazzamenti fioriti.

La norma – sottolinea Coldiretti Puglia – colpirebbe duramente i piccoli comuni, dove in molti casi c’è il problema esattamente opposto all’affollamento, con il rischio di spopolamento e di invecchiamento della popolazione.

"Le realtà sotto i cinquemila abitanti rappresentano in Puglia una rete diffusa sul 14% del territorio, con una presenza che unisce il senso di comunità all’appartenenza geografica e la custodia di valori e tradizioni come quella del cibo e dei prodotti tipici”, spiega Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia.

In Puglia l’80% delle Dop e Igp e della miriade di produzioni locali riconosciute tradizionali dal MIPAAF vengono coltivate, allevate e trasformate in aree sotto i 5mila abitanti e riguardando specialità come la carota giallo-viola di Tiggiano, la cipolla e la patata di Zapponeta, la fava e il pisello nano di Zollino, il pomodoro di Morciano, la fava di Carpino, il cacio ricotta caprino di Orsara, il lardo e il prosciutto di Faeto, il calzone di Ischitella, l’arancia e il limone femminello del Gargano, la patata novella di Galatina: un patrimonio conservato nel tempo dalle imprese agricole con impegno quotidiano, per assicurare la salvaguardia delle colture agricole storiche, la tutela del territorio dal dissesto idrogeologico e il mantenimento delle tradizioni alimentari.

In questo contesto – sostiene la Coldiretti regionale – superare il divieto agli spostamenti tra i comuni, nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno è importante anche per salvare le fattorie e gli agriturismi che sono principalmente situati in piccoli centri rurali, con una clientela proveniente dalle grandi città e dai paesi limitrofi. Il divieto – conclude Coldiretti Puglia – è un vero paradosso, se si considera che gli agriturismi spesso situati in zone isolate in strutture familiari con un numero contenuto di posti letto e a tavola e con ampi spazi all’aperto, che sono secondo www.campagnamica.it i luoghi più sicuri, perché è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza per difendersi dal contagio fuori dalle mura domestiche.