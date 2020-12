​Fogna bianca, Abbaticchio: «Via ai lavori a metà gennaio»

“Siamo finalmente quasi arrivati alla linea di partenza di quella che sarà la realizzazione della fogna bianca, opera indispensabile per la prevenzione degli allagamenti e i relativi rischi idrogeologici in città”. A comunicarlo è il sindaco Michele Abbaticchio, che nella scorsa settimana ha firmato il contratto con la ditta incaricata della realizzazione dell’importante opera pubblica, dopo aver ottenuto un finanziamento di 1,5 milioni di euro attraverso un bando regionale risalente a due anni fa, che a sua volta metteva a disposizione fondi europei.



I lavori in questione sono fondamentali e propedeutici per la realizzazione del sottopasso su via Santo Spirito, che consentirà di eliminare il passaggio a livello delle FNB.

“A metà gennaio cominceranno i lavori – annuncia il primo cittadino a Bitontolive – per dare il via a un lungo cammino che metterà a posto tanti problemi e consentirà l'avviamento dei lavori del sottopasso della Via del Mare a cura di Ferrotramviaria”.